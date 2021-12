Christian Ramos: “Definitivamente ilusiona llegar a un club grande como Alianza Lima”

Cuando parecía que su futuro se pintaba de crema, tuvo un giro de 180 grados y podría ser blanquiazul. ¿De quién estamos hablando? Christian Ramos. El zaguero de la selección peruana, que culminó contrato con la César Vallejo, podría convertirse en el nuevo refuerzo de Alianza Lima para disputar la Liga 1 2022 y Copa Libertadores de la próxima temporada.

Tras arribar a suelo peruano, Ramos se mostró ilusionado de volver a vestir la camiseta aliancista después de casi diez temporadas. “ Definitivamente ilusiona llegar a un club grande como Alianza Lima. Por ahora, no hay nada firmado, pero mañana (hoy) lo más seguro que tendré las cosas más claras ”, señaló en TV Perú Deportes.

En esa misma línea, el experimentado zaguero de la selección peruana comentó que está “bonito lo de Alianza y si bien la Copa Libertadores seduce, lo más importante es tratar de representar bien”.

Mira aquí la palabra de Ramos

Pasando a otros temas, Christian Ramos también se refirió a su no llegada a Universitario de Deportes. “El mismo Jean (Ferrari) ya lo dijo. No sé si hubo molestia o no de parte de ellos por ir a la final, pero yo soy un espectador más, me gusta el fútbol y puedo ir a cualquier partido que a mí se me antoje. No se dio con ellos y ya no vale la pena seguir con el tema”, comentó.

La ‘Sombra’ estaba sondeado para integrar el plantel del profesor Gregorio Pérez, pero tras tomarse unas fotografías con hinchas de Alianza Lima y haber asistido a la final entre blanquiazules y celestes, el administrador crema decidió desistir de contar con él.