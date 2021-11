Exjugador de Alianza Lima sobre Gareca: “Le mandé mensajes apenas clasificó al repechaje”

Rodrigo Astudillo, exfutbolista de Alianza Lima, reveló que mantiene una buena relación con el entrenador de la selección peruana , Ricardo Gareca, y que se emocionó cuando la Blanquirroja clasificó al repechaje para, posteriormente, regresar a una copa del mundo tras 36 años.

“Estoy en contacto permanente con Ricardo Gareca. Le mandé mensajes apenas clasificó al repechaje y cuando logró el pase al Mundial. Me los contestó al instante . También saludé al profesor Néstor Bonillo y a Hugo Alves, su DT alterno. Me emocionó la clasificación. Sabe lo mucho que lo aprecio. Es una gran persona. Me hizo debutar. Estoy agradecido a él y a sus colaboradores”, declaró para el medio web La Voz.

Astudillo y Gareca coincidieron en Talleres de Córdoba durante la primera etapa del ‘Tigre’ en el conjunto argentino. “ Astudillo era uno de mis jugadores preferidos . Más allá de que haya sido un futbolista resistido, porque cuando estaba encendido tenía todo: juego y gol”, mencionó el entrenador de la Bicolor para Radio Mitre en 2020.

Victoria histórica de Perú

La selección peruana cerró el año en la quinta posición de las Eliminatorias Qatar 2022 con 17 puntos luego de vencer a Bolivia (3-0) y Venezuela (2-1) en la última fecha doble.

Próximos encuentros de la selección peruana

Colombia vs. Perú | 27 de enero de 2022

Perú vs. Ecuador | 1 de febrero de 2022

Uruguay vs. Perú | 24 de marzo de 2022

Perú vs. Paraguay | 29 de marzo de 2022.