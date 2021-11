Alianza Lima vs. Tomayapo EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina

VER Alianza Lima vs. Tomayapo EN VIVO ONLINE. Los equipos se enfrentan HOY por la tercera y última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina 2021 desde las 5.45 p. m. (hora peruana). El duelo de las blanquiazules se llevará a cabo en el Estadio Manuel Ferreira de Asunción y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica y Facebook Watch vía online gratis. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Alianza Lima tiene la gran oportunidad de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. Las dirigidas por Samir Mendoza, que debutaron perdiendo ante Deportivo Cali, lograron un histórico triunfo al vencer a la U. de Chile por la mínima diferencia. La encargada de anotar el tanto de la victoria fue la goleadora íntima Adriana Lúcar.

Las blanquiazules se encuentran ubicadas en la tercera casilla con tres puntos y necesitan vencer a Real Tomayapo y que el cuadro chileno no supere a Deportivo Cali para avanzar a la siguiente instancia.

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo C. Foto: Copa Libertadores

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Tomayapo?

El duelo entre Alianza Lima vs. Tomayapo por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina se llevará a cabo hoy, miércoles 10 de julio, desde las 5.45 p. m. (hora peruana).

México: 4.45 p. m.

Perú: 5.45 p. m.

Colombia: 5.45 p. m.

Ecuador: 5.45 p. m.

Bolivia: 6.45 p. m.

Venezuela: 6.45 p. m.

Argentina: 7.45 p. m.

Chile: 7.45 p. m.

Paraguay: 7.45 p. m.

Uruguay: 7.45 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Tomayapo?

El canal encargado de transmitir el Alianza Lima vs. Tomayapo EN VIVO EN DIRECTO será DirecTV Sports para toda Latinoamérica. También podrás seguirlo a través de Facebook Watch de la Copa Libertadores y online en la web de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Tomayapo vía DirecTV Sports

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Tomayapo ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Alianza Lima vs. Tomayapo por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Selecciona la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Tomayapo en Facebook Watch?

También puedes seguir el Alianza Lima vs. Tomayapo vía Facebook Watch en la página oficial de la Copa Libertadores Femenina.

¿Cómo usar Facebook Watch?

Haz clic en Facebook Watch y, a continuación, en aceptar. Selecciona el vídeo que quieres ver. La otra persona tendrá que hacer clic en aceptar para empezar a ver el vídeo juntos, y ambos podrán reproducirlo y pausarlo.