Cindy Novoa no jugará con Alianza Lima en la Copa Libertadores: “Hubiera apoyado al equipo”

Quedan dos días para que Alianza Lima debute ante Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina y el equipo íntimo ya estuvo envuelto en una pequeña polémica, o mejor dicho, una de sus jugadoras. Cindy Novoa, quien llegó a la institución victoriana a inicios de la temporada pasada, no fue tomada en cuenta para participar en el torneo internacional, por lo que en redes sociales se llegó a dudar de su profesionalismo, sobre todo por su trayectoria como futbolista de Universitario de Deportes.

Ante los rumores de que Novoa no dio lo mejor de sí mientras defendía la camiseta blanquiazul y no viajó por hacerse la lesionada, la propia jugadora salió a desmentir todos estos dichos y responder de manera tajante a todos aquellos que cuestionaban su entrega.

“Es oportuno decir unas palabras de las situaciones (en las) que me han involucrado. Veo tantas críticas, especulaciones de poner en duda mi profesionalismo y compromiso por este deporte que tanto amo y respeto. Yo estoy segura de que en el club que he estado he sido respetuosa y comprometida por ser un ejemplo para los niños, niñas y todas las personas que me ven con admiración”, empezó la ‘10′ de Alianza Lima.

En esa misma línea, Cindy Novoa afirmó ser consciente de que ser “futbolista profesional conlleva recibir todo tipo de críticas”; sin embargo, se mostró en desacuerdo sobre todo lo que se ha dicho sobre ella en las redes sociales.

“El motivo del porqué no viajé es totalmente decisión técnica, no estuve en consideración del entrenador en las 20 que iban a viajar y representar. Si me preguntan, en lo personal, me hubiera gustado recibir un poco de confianza en lo que vine demostrando. Después de mi lesión, trabajé mucho. Estoy segura de que hubiera apoyado al equipo. Las cosas están hechas y yo respeto y acepto las decisiones futbolísticas”, continuó la actual campeona del fútbol femenino.

Por último, la futbolista de Alianza Lima se dio un tiempo para enviarle un mensaje a sus compañeras, quienes representarán al Perú en la Copa Libertadores Femenina. “De corazón, les deseo que les vaya lo mejor, yo estaré aquí apoyándolas”, culminó.

Mensaje de la futbolista blanquiazul. Foto: Twitter

