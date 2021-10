Wilmer Aguirre y Hernán Barcos se suman a Acnur

Wilmer Aguirre y Hernán Barcos serán colaboradores de alto perfil de el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), por lo que tendrán la finalidad de promover la integración de los refugiados en Perú.

El ‘Zorrito’ recordó su paso por las divisiones menores de los grones a los 14 años cuando llegó de Pisco; asimismo, reconoció que siempre se sintió bienvenido. “Me pongo en el lugar de las personas refugiadas, debe ser duro llegar a un país ajeno y no tener quién te apoye. A mí me acogieron de la mejor manera cuando me integré a las divisiones menores del club. Poder retribuir todas estas cosas es maravilloso”.

Por otro lado, el ‘Pirata’, quien jugó en Ecuador, Brasil, Bangladesh, China, Serbia, entre otros, destacó lo siguiente: “Es muy importante ser parte de este compromiso y poder concientizar a la gente sobre temas tan importantes como la integración. Durante casi toda mi carrera me tocó ser extranjero en distintos clubes y es muy lindo que a uno lo integren rápido. Hay que ponerse en el lugar de las personas refugiadas, ayudarlas, no dejarlas de lado. Alianza Lima es una hinchada de todas las sangres, aquí son todos bienvenidos”.

Acnur y Alianza Lima mantienen un acuerdo desde octubre de 2020 para fomentar la solidaridad y la empatía hacia los ciudadanos venezolanos que se vieron obligados a escapar de su país en medio de una crisis política.