Alianza Lima: Raziel García negó que el club íntimo lo haya contactado

Durante una entrevista, Raziel García negó que Alianza Lima lo haya contactado a pesar de los fuertes rumores que lo vinculaban con el equipo íntimo tras sus buenas actuaciones, tanto en la selección de Perú como con la camiseta del Cienciano.

“No hay nada con Alianza Lima. Nadie se ha comunicado conmigo. Solo Jefferson Farfán sí me lo ha dicho en broma, pero no es nada más que eso. Igual, uno no lo descarta, va a jugar Libertadores y Alianza Lima es una vitrina muy grande”, declaró para el programa Fútbol como cancha, de RPP.

Asimismo, aclaró que tiene contrato con Cienciano hasta el próximo año. “Es difícil que quizá fiche por otro equipo de la Liga 1 la próxima temporada, pero vamos a ver”.

También mencionó que le gustaría intercambiar camisetas con Jefferson Farfán luego del encuentro entre Alianza Lima y Cienciano por la última jornada de la Fase 2. “Es un ídolo también en la selección peruana”, afirmó.

Raziel García pensó en patear el penal frente a Argentina

Al ser consultado sobre el penal errado de Yoshimar Yotún, el centrocampista reveló que pensó en ejecutar la pena máxima desde los 12 pasos. “En un momento, pensé pedir el penal que se nos cobró contra Argentina, pero uno tiene que seguir las órdenes del entrenador y los nombres que él puso para patear el penal. Toca esperar, igual considero que Yotún es uno de los mejores jugadores”, detalló

Alianza Lima y Cienciano se enfrentarán el 31 de octubre. El cuadro íntimo disputará la final ante Sporting Cristal en noviembre. Mientras tanto, los imperiales buscarán mantenerse en la zona de clasificación hacia un torneo internacional.