Alianza Lima vs. Melgar EN VIVO: desde el Alberto Gallardo se miden por la Fase 2

VER Alianza Lima vs. Melgar EN VIVO protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada 12 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021. El duelo entre blanquiazules y rojinegros está pactado para HOY miércoles 22 de setiembre desde la 1.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo. Este compromiso contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de GolPerú, canal exclusiva de la señal de Movistar y la web de La República Deportes vía streaming ONLINE.

Alianza Lima, como líder absoluto de la Fase 2 con 27 puntos, buscará sumar una nueva victoria para ampliar su ventaja con sus más cercanos perseguidores, entre ellos el conjunto de Melgar, que se encuentra en la tercera casilla con 19 unidades. Para este encuentro, el entrenador Carlos Bustos podrá darle más minutos a Jefferson Farfán.

Alianza Lima vs. Melgar: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Melgar ¿Cuándo juegan? HOY miércols 22 de setiembre ¿A qué hora? 1.15 p. m. ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿En qué canal? GolPerú

Alianza Lima vs. Melgar: previa del partido

En la previa de este encuentro, el entrenador de Alianza Lima, Carlos Bustos, analizó lo que será el duelo con el cuadro arequipeño, al cual ya conoce, pues los dirigió durante la temporada pasada hasta el mes de setiembre.

“Melgar es un gran equipo. Hace mucho tiempo que viene conformando grandes planteles. Es una gran institución. El partido va a ser complicado, va a ser difícil. Seguramente van a aferrarse, van a querer ir por el partido. Normalmente es un equipo que no especula, que busca el resultado desde el primer minuto”, señaló para el departamento de prensa del club victoriano.

Consultado por la seguidilla de partidos, que podría afectar el rendimiento de algunos futbolistas para el día de mañana, el estratega argentino precisó que el club tiene un plantel amplio y todos están preparados.

“Tenemos un plantel amplio, independientemente de que algunos jugadores no han tenido la cantidad de minutos necesarios. Creo que cuando les toca lo hacen muy bien. Hay algunos chicos que están esperando, así que veremos qué es lo mejor para cada juego”, explicó.

Carlos Bustos llegó a Alianza Lima para la temporada 2021. Foto: Liga de Fútbol Profesional

A qué hora juegan Alianza Lima vs. Melgar

El duelo entre Alianza Lima vs. Melgar EN VIVO está pactado para la 1.15 p. m. (hora peruana).

Perú: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

México: 1.15 p. m.

Bolivia: 2.15 p. m.

Paraguay: 2.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

Chile: 3.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

España: 8.15 p. m.

En qué canal ver Alianza Lima vs. Melgar

El compromiso entre Alianza Lima vs. Melgar contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de GolPerú, canal exclusivo de la señal de Movistar. También podrás seguirlo vía streamig online en Movistar Play. En la señal internacional, GolTV transmitirá el duelo entre ambas escuadras.

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

México: GolTV Latinoamérica

Perú: Gol Perú

Uruguay: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica, Peru Mágico

Estados Unidos: GOLTV, Peru Magico, GolTV Espanol.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Melgar en GolPerú?

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Melgar ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Alianza Lima vs. Melgar por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Tabla de posiciones Liga 1 Betsson Fase 2

Tabla acumulada Liga 1 Betsson