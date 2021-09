Fuerte y claro. Puede que haya anotado un solo gol desde que regresó a Alianza Lima, pero Aldair Rodríguez señala que nadie puede criticarle su actitud, mucho menos que no corre la cancha cada vez que viste la blanquiazul. A sus 27 años, el delantero cuenta que tiene una función un poco más “sacrificada”, pues se encarga de batirse con los defensores rivales, picar a los vacíos y generar espacios que puedan ser aprovechados por sus demás compañeros .

Es cierto que ‘el arco se le cerró' en estos últimos partidos, pero la “actitud y entrega” —frase que se ha vuelto el lema oficial de este Alianza Lima versión 2021— nunca la negocia. En conversación con La República Deportes, Aldair Rodríguez habla sobre el buen momento del club victoriano, sus objetivos a corto y largo plazo, así como su deseo de campeonar, volver a la selección y emigrar al fútbol extranjero.

El grupo por encima de lo personal

Alianza Lima se ha acostumbrado a definir los partidos en el segundo tiempo, ¿por qué crees que sucede esto?

Creo que los otros equipos también hacen su trabajo y en los primeros tiempos es donde se hace más reñido, más disputado y en el segundo nosotros con más piernas y recambios que tenemos, sacamos ventaja y gracias a Dios nos está yendo bien así.

Más allá de los goles, ¿tu función es otra en el equipo, no? Cuéntanos un poco sobre ello

Sí, me tocó una labor sacrificada, pero contento porque estoy teniendo minutos y la continuidad que necesitaba. Sobre todo me quedo tranquilo porque al grupo le está yendo bien y eso es lo más importante, el colectivo.

¿Qué es lo que te pide Carlos Bustos?

Que pique a los espacios, que trate de abrir a las defensas de esa manera y generar espacios para los compañeros. Ese trabajo táctico es importante y vengo trabajando para hacerlo de la mejor forma.

Por tu forma de jugar, ¿se te acomoda mejor siendo acompañante de Hernán Barcos?

Se me acomoda jugar con él, con Jairo Concha, Richi Lagos, Ballón, quienes tienen buen pie y pueden mandarme balones hacia el espacio. Hay un muy buen colectivo. Gracias a las buenas individualidades que tenemos se ha armado un gran grupo y espero que sigamos por el mismo camino.

¿Con qué futbolista te asocias mejor?

Con todos. Como puedes ver, el equipo no cambia mucho, pero la verdad todos nos entendemos muy bien a la hora de tocar el balón y defendernos. Nos comunicamos mucho y eso se ve reflejado en el campo.

Hasta el momento, ¿Cuál crees que ha sido tu mejor partido con Alianza Lima?

Creo que el clásico fue un buen partido para todos. El colectivo funcionó bien. No hubiera sido justo si nos íbamos con el empate porque tuvimos varias llegadas. Ellos hicieron un gran trabajo, pero fue muy meritorio lo que hicimos.

Hablando de Alianza Lima, se ha formado un buen grupo...

Sí, definitivamente pensamos en la gloria, en llegar a la final, pero vamos pasito a pasito, con mucha humildad y tranquilidad; los triunfos que vamos teniendo. Respetamos a todos los rivales y no hay ninguno al que miramos por encima del hombro.

Hablando de rivales... ¿sigues a Sporting Cristal y Melgar, los más cercanos a ustedes?

Nosotros estamos pensando en la Fase 2 y nos toca cuatro rivales directos (Cristal, UTC, Mannucci y Melgar) que van a ser complicados. No podemos pensar en la parte final de la Fase 2 mientras no hayamos jugado estos partidos. Estamos trabajando duro y muy comprometidos.

Uno de los puntos bajos de Alianza Lima es la Bolsa de Minutos, ¿crees que los juveniles puedan rendir de cara al final del torneo?

Sí, los juveniles entrenan igual que todos nosotros. Están altamente capacitados (físicamente y tácticamente) para aguantar los 90 minutos. Hay buenos juveniles que a la hora de entrar al campo se olvidan de la Bolsa de Minutos y tratan de dar lo mejor.

Durante la transmisión del partido ante Cusco FC, mencionaron que te encuentras ansioso por el gol, ¿es cierto esto?

Son decisiones que se toman en el momento. La verdad es que estoy muy tranquilo con lo que vengo haciendo, si se me presenta una situación clara trato de definir. Esperemos que pueda seguir aportando con goles y si no es así, seguir haciendo las cosas bien. Al equipo le está yendo bien y eso es lo más importante, el tema personal pasa a un segundo plano.

Lo más importante en tu caso es el trabajo táctico más que los goles

Sí, por supuesto. Hay muchos comentarios y formas de ver el fútbol y las respeto porque tienen su punto de vista, pero yo estoy tranquilo. Me lo hace saber el grupo y el comando técnico.

¿Cómo tomas las críticas? Teniendo en cuenta que, a veces, las recibes de los hinchas y de la prensa deportiva

Es normal, para eso somos profesionales, para eso estamos en el fútbol. Las críticas es parte de, sobre todo si estás en un equipo grande, siempre vas a ser juzgado y mirado por todo el país, es normal. Así como cuando tienes un gran partido te llenan de elogio, las críticas van a estar ahí cuando no. Uno tiene que ser lo suficientemente fuerte para tomar las críticas de la mejor forma.

Aldair Rodríguez tiene contrato con Alianza Lima hasta fines del 2022. Foto: captura Instagram

Un poco sobre Aldair Rodríguez

Desde que saliste en 2013, ¿Qué diferencias notas en Alianza Lima?

La institución ha mejorado en muchos aspectos. Se está manejando de muy buena forma tanto en lo logístico como en lo dirigencial. Eso ayuda a que las cosas salgan mucho mejor a nivel deportivo.

¿Qué piensas al respecto sobre Alianza Lima como institución que apoya al fútbol femenino y de menores?

Alianza Lima como equipo grande tiene que dar el ejemplo y creo que lo está haciendo bien. Está apoyando mucho a sus categorías menores, al fútbol femenino, en el vóley y eso tiene que verse reflejado en los demás equipos y ser el gran ejemplo Alianza. Es una institución grande y creo que está haciendo las cosas muy bien.

¿Qué diferencias hay del Aldair Rodríguez de 2019 que salió campeón y goleador con Binacional al actual?

No veo mucha diferencia, sigo siendo el mismo y dando todo en el campo. Siempre he sido un obrero en el campo, me he entregado al máximo y es tal como lo vengo haciendo en cada equipo que me ha tocado jugar. Hay rachas que a uno le toca pasar pero la actitud no se negocia. Me pueden juzgar por muchas cosas, pero no porque me falte correr. Esta camiseta de Alianza Lima se tiene que sudar y tienes que entregarte al máximo siempre.

Varios jugadores resaltan “la actitud no se negocia”, frase que tiene una connotación polémica por lo del 2020

En realidad antes de los partidos, en las arengas nos recordamos que la actitud siempre tiene que estar en los partidos, por encima de todo.

¿Te gustaría regresar a la selección?

Definitivamente. Uno siempre trabaja pensando en eso y se lo pone como objetivo. Trabajo duro para poder encontrar mi mejor versión y para que me vaya bien a mí y al equipo.

¿Tus objetivos a corto plazo?

Seguir por la senda del triunfo con Alianza Lima. Venimos muy fuertes en todo sentido y esperamos cumplir los objetivos que nos hemos trazado a fin de año.

¿Y tus objetivos a largo plazo?

Hacer las cosas bien para ser tomado en cuenta en la selección y volver a tener una oportunidad afuera.

Hablando del fútbol extranjero, ¿Qué rescatas de tu paso por el América de Cali?

Se aprende mucho. Allá es un campeonato durísimo, quizá no encontré la continuidad que vengo teniendo acá pero todo suma como mucha experiencia. Lo tomo de la mejor forma y ese tipo de cosas te hacen ser mejor futbolista y profesional.

Cortitas con Aldair Rodríguez

¿Qué jugadores experimentados son la voz de mando en Alianza Lima?

Está Ballón, el Zorro Aguirre, Arley Rodríguez, futbolistas que tienen bastante experiencia. En realidad todo suma a la hora de conversar en el equipo porque hay muchos jóvenes. Hay que encaminar bien el grupo hacia un lugar donde todos tengamos la misma idea.

¿Quién es el más ‘chacotero’?

Ballón. No parece porque en el campo está con el ‘cuchillo’ entre los dientes, pero una vez que estamos en el entrenamiento es super ‘chacotero’.

¿El más callado?

Todos se prestan para la ‘chacota’. Cuando al equipo le va bien todos entran a la diversión.

Son 15 partidos invictos también, los entrenamientos deben ser full risas

Sí claro, full alegría pero siempre con la responsabilidad de trabajar bien y entrenarse bien. Aparte de ir al entrenamiento y mentalizarse en trabajar bien, uno se relaja y se desestresa con los compañeros.

¿Con quién concentras?

Steven Rivadeneyra.

¿Es un tipo serio por lo que se ve, no?

Siempre se ha caracterizado por eso, por ser serio, pero yo lo conozco porque estuvimos en Alianza Atlético y tenemos mucha confianza. En el cuarto le metemos ‘chacota’.

¿A quién le gusta poner apodos?

Oliva y el ‘Tato’ Rojas.

¿Te han puesto alguna chapa?

Entre nosotros nos ponemos varias chapas, pero no se puede decir por acá (risas).

¿Qué tal es compartir entrenamientos con Jefferson Farfán?

Es una linda experiencia poder compartir equipo con él, mas allá de ser un gran profesional es una buena persona. Esto suma mucho en el equipo.

Mensaje de Aldair Rodríguez a los hinchas blanquiazules