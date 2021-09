Alianza Lima y la Bolsa de Minutos: un problema en su lucha por el título nacional

En Alianza Lima viven días felices. Los dirigidos por Carlos Bustos, que empezaron la temporada a destiempo y con un objetivo menor como clasificar a una Copa Sudamericana, hoy son punteros de la Fase 2 y sueñan con conquistar el título nacional, además de sacar un boleto a la Copa Libertadores . El panorama pinta perfecto para los hinchas y jugadores blanquiazules; sin embargo, existe algo que podría jugarles en contra de cara al final de la Liga 1 Betsson: la Bolsa de Minutos.

Hasta un día antes de enfrentar a Cusco FC por la jornada 11 del balompié peruano, el conjunto de La Victoria ha sumado 419 de los 1.020 minutos que exige el reglamento del campeonato de este año . Es decir, aún le faltan por completar 601′ en los siete cotejos que restan por jugar (630′).

A priori, parece una tarea sencilla para los victorianos, pues por partido pueden sumar como máximo 180′, con lo cual le bastaría usar un jugador nacido en la categoría 2001 (o hacia adelante) como titular y que dispute los 90′ reglamentarios. Sin embargo, lo mostrado en cancha hace ver todo lo contrario.

Los ‘potrillos’ aún están verdes

Por ejemplo, ante Deportivo Binacional, el entrenador Carlos Bustos alineó a Áxel Moyano y José Gallardo, quienes si bien no tuvieron nada que ver en los goles del conjunto de Juliaca , no tuvieron un buen rendimiento y fueron cambiados en el segundo tiempo por Édgar Benítez y Oslimg Mora, habituales titulares. Esto último es un indicativo que los juveniles, en Alianza Lima, aún no dan la talla.

En lo que va de los diez partidos jugados hasta el momento, el estratega usó a Moyano, Gallardo y Montoya. Los dos primeros han sido requeridos por Bustos en varias oportunidades, incluso Áxel se dio el lujo de ingresar ante Universitario y anotar el gol del triunfo en el último minuto. Luego, Montoya apenas disputó siete minutos.

Revive el tanto de Áxel Moyano ante Universitario

Esto indica que Carlos Bustos tiene un XI de memoria, en el que resaltan grandes nombres como Hernán Barcos, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Ángelo Campos, Jefferson Portales y Pablo Míguez, por ejemplo y que los ‘potrillos’ son piezas de recambio. Algo que deberá cambiar de cara al futuro pues están en deuda con la Bolsa de Minutos.

Lo que se le viene

Otro de los puntos en contra, además de los minutos que faltan por completar, es el complicado fixture que se les avecina de cara a la recta final de la Liga 1 Betsson. A Alianza Lima le falta jugar con rivales directos que también pelean por el primer lugar de la Fase 2, por lo que algunos juveniles no verían acción o no irían desde el vamos.

Alianza Lima vs. Cusco FC | 17.09

Alianza Lima vs. Melgar | 22.09

Alianza Lima vs. Alianza Atlético | 25.09

Alianza Lima vs. UTC | 02.10

Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci | 20.10

Alianza Lima vs. Sporting Cristal | 24.10

Alianza Lima vs. Cienciano | 31.10.

Cabe precisar que, de no completar la Bolsa de Minutos, los íntimos sufrirían la resta de tres puntos por cada 90 minutos o fracción que le falte; es decir, si a Alianza Lima le faltaron 89′, perderá tres puntos; si son 91, serán seis y así sucesivamente. La quita de puntos será en la tabla de la Fase 2 y acumulado.

Liga 1 Betsson: tabla de posiciones Fase 2