Jefferson Portales sobre su expulsión en el clásico: “Alfageme actuó”

Uno de los pocos blanquiazules que quedaron inconformes luego del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes es Jefferson Portales, el defensa que salió expulsado del compromiso por una jugada confusa con Armando Alfageme.

Días después del compromiso que se jugó en el Estadio Nacional, el jugador de 23 años explicó lo que sucedió cuando el árbitro Augusto Menéndez decidió sacarle la tarjeta roja a los 17 minutos del segundo tiempo.

“ Yo no lo toco, él me golpea y me sacaron roja directa. Él hizo lo que debió hacer y así es el fútbol con actuaciones también. Alfageme actuó bien, debí gritar primero y más fuerte para que el árbitro compre. A veces, en el fútbol hay que mentir en jugadas. Para mí su decisión fue muy desastrosa ”, expresó el jugador de Alianza Lima a DirecTV Sports.

Jefferson Portales considera que esto se dio gracias al histrionismo del jugador de Universitario, lo cual fue seguido por el juez deportivo del encuentro, a quien le mandó un mensaje.

“Ya que le puedo decir, lo único que ‘profe’ a la próxima no hay que creerse los gritos ni lo que grite la gente en ese momento, tome las mejores decisiones para que se arme un buen partido”, enfatizó el defensa peruano.

De esta manera queda confirmada la ausencia de Portales del próximo partido, en el que Alianza Lima se enfrentará a Sport Huancayo.

