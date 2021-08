Alianza Lima vs. Universitario: las bajas en el equipo blanquiazul para el clásico peruano

El clásico Alianza Lima vs. Universitario está a la vuelta de la esquina. Este duelo entre los ‘compadres’ será el cotejo más atractivo de la jornada 7 de la Fase 2. Para el partido, Carlos Bustos no podrá contar con algunos jugadores. A continuación, conoce de quiénes se trata.

Muchos hinchas íntimos se preguntan si es que Jefferson Farfán podrá estar presente ante el elenco merengue, pues su regreso a los entrenamientos despertó esa duda. Como se sabe, el ‘10′ estuvo alejado de las canchas a raíz de su lesión a la rodilla, por lo cual tuvo que realizar trabajos específicos.

Alianza Lima vs. Universitario: revive el último clásico

La ‘Foquita’ no sería tomado en cuenta para no arriesgarlo; en Alianza Lima no está en los planes apresurar su regreso.

Aparte de Farfán, otro jugador que regresó a los entrenamientos con el grupo fue Miguel Cornejo. En abril, el volante se rompió los ligamentos de la rodilla lo cual lo obligó a pasar por el quirófano y posteriormente hacer trabajos de recuperación.

Al joven futbolista se le ha visto trotando en el campo del Estadio Alejandro Villanueva con la finalidad de ponerse en óptimas condiciones y volver al ruedo. Sin embargo; aún es temprano para que regrese a la máxima competencia, por lo que es un hecho que no será tomado en cuenta aún.

Por otro lado, Jairo Concha encendió las alarmas tras el triunfo ante Deportivo Municipal. El jugador terminó sentido, pero felizmente no fue de gravedad, así que su presencia ante Universitario es un hecho.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima?

El clásico peruano se disputará este miércoles 18 de agosto desde las 7.30 p. m. en el Estadio Nacional. Si los íntimos ganan, podrían sacar más ventaja, mientras que los cremas estarían escalando a los primeros puestos.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.