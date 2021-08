Jairo Concha: “Todos debemos sentirnos titulares, ya depende del profesor si nos pone”

Jairo Concha se ha vuelto pieza importante en Alianza Lima. El volante victoriano aportó en el último triunfo blanquiazul con un tanto y se va consolidando como titular en el equipo. A través de una entrevista al club, Concha expresó su sentir dentro del plantel y la relación que tiene con sus compañeros dentro del campo.

El ‘17’ victoriano manifestó sentirse con confianza por el buen momento que atraviesa. “ Yo me siento titular . Creo que todos los jugadores debemos sentirnos titulares, ya depende el profesor si nos pone o no”, explicó. El volante de 22 años también destacó la labor que realizan sus compañeros y cómo repercute ello en su rendimiento.

“ Se me está dando las cosas a mí y al equipo y eso es lo más importante. Si mis compañeros no actuaran como lo vienen haciendo, yo no podría tener las buenas actuaciones que estoy teniendo”, recalcó.

Sobre la buena posición de Alianza Lima en la tabla de la Fase 2 –comparten el liderato con Melgar- explicó que no siente presión por ello y que, al contrario, eso es un incentivo. “Yo lo tomo una motivación y mis compañeros también. Sabemos que Alianza es un equipo grande y debemos dejarlo en alto como siempre”, finalizó.

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.