Hernán Barcos no solo aconseja a los jóvenes de Alianza Lima, también lo hace con jugadores de otros clubes

Este año Alianza Lima ganó un ‘9′ con el olfato intacto de cara al gol y que es un buen consejero con los jugadores jóvenes que hay dentro del plantel. Hernán Barcos es ese capitán sin banda que, con goles, asistencias y empuje, ha sabido ganarse los elogios de los hinchas y sus compañeros. En una reciente entrevista el delantero argentino reveló la conversación que tuvo con un juvenil de la Academia Cantolao.

“Yo tuve la oportunidad de hablar con el central de Cantolao de 18 años (Aron Sánchez) y le dije que no crea en todo lo que le dicen; que siga trabajando, tiene un futuro bárbaro y que mire para adelante. Ahí le regalé mi camiseta” , dijo Barcos en conversación con Las voces del fútbol.

Con su sapiencia, Barcos busca ayudar a las nuevas promesas en la toma de decisiones. “Es bueno escuchar a los jóvenes porque sabes lo que piensas, y poder mostrarle o decirle mira yo eso lo pensaba cuando tenía 20, pero a los 25 años me di cuenta de que no era así. Si tú cambias ese pensamiento vas a ganar 5 años” , anotó el jugador de 37 años.

En lo que va de la Liga 1 Betsson, Hernán Barcos ha anotado cuatro goles: celebró ante Cusco FC, César Vallejo, Sport Boys y la Academia Cantolao.

Hace algunos días, el ‘Pirata’ dejó una frase que emocionó a los hinchas íntimos por los planes que tiene cuando llegue el momento de colgar los botines.

“Es un deseo, tampoco me quedan tantos años. Sería muy lindo, yo dije hasta que no juegue en Matute con gente, de acá no me voy”, declaró en Movistar Deportes.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.