Alianza Lima vs. Alianza Universidad juegan este sábado 24 de julio a partir de las 3.30 p. m. en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador por la segunda fecha de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021. El encuentro entre los blanquiazules y los huanuqueños podrás televisarlo a través de la señal de Gol Perú (SD 14 y HD 714) a nivel nacional. Si no tienes los canales mencionados para seguir este cotejo, no te preocupes porque La República Deportes traerá la transmisión ONLINE vía LIVE STREAMING, donde encontrarás la previa, las alineaciones confirmadas, la narración del minuto a minuto y el resumen con los goles y las mejores jugadas.

Alianza Lima vs. Alianza Universidad: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Alianza Universidad ¿Cuándo juegan? Sábado 24 de julio ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? Gol Perú.

¿A qué hora ver EN VIVO el Alianza Lima vs. Alianza Universidad?

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Estados Unidos: 3.30 p. m. (ET) / 12.30 p. m. (PT)

México: 3.30 p. m.

Costa Rica: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿En qué canales se puede ver el Alianza Lima vs. Alianza Universidad?

Alianza Lima vs. Alianza Universidad en Perú: Gol Perú

en Perú: Gol Perú Alianza Lima vs. Alianza Universidad en Chile: Perú Mágico

en Chile: Perú Mágico Alianza Lima vs. Alianza Universidad en Internacional: GOLTV Play, Fanatiz International

en Internacional: GOLTV Play, Fanatiz International Alianza Lima vs. Alianza Universidad en Estados Unidos: Perú Mágico, GOLTV, GolTV Español

en Estados Unidos: Perú Mágico, GOLTV, GolTV Español Alianza Lima vs. Alianza Universidad en Venezuela: Perú Mágico.

¿Cómo ver el Alianza Lima vs. Alianza Universidad vía ONLINE por Gol Perú?

El partido será transmitido EN VIVO por la señal de Gol Perú (canal 14 de Movistar y 714 en HD).

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD) y canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD) y canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE Alianza Lima vs. Alianza Universidad?

Para seguir EN VIVO ONLINE el enfrentamiento entre Alianza Lima vs. Alianza Universidad, puedes ingresar a la transmisión EN DIRECTO de La República Deportes, donde podrás acceder al marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con lo más resaltante al término del cotejo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.