Alianza Lima: Hernán Barcos no desea irse del club hasta jugar en Matute con gente

No hay duda alguna de que Hernán Barcos se ha convertido en un hincha más de Alianza Lima. El experimentado delantero de 37 años, quien repartió tres asistencias en la victoria de los blanquiazules ante Ayacucho FC, señaló que no desea irse de la institución hasta no jugar en el Alejandro Villanueva con público.

“Es un deseo, tampoco me quedan tantos años. Sería muy lindo, yo dije hasta que no juegue en Matute con gente, de acá no me voy ”, empezó declarando el popular ‘Pirata’ en diálogo con el programa Después de Todo de Movistar Deportes. “Me pueden echar, pero no me voy a ir (risas)”, continuó el goleador aliancista.

En esa misma línea, Hernán Barcos mostró su deseo por quedarse una temporada más en tienda victoriana. “Por lo menos un año más me tengo que quedar. Y después veremos... Soy uno de los goleadores históricos de la Liga, he tenido una carrera muy buena en Quito y no me puedo retirar”.

“Hay que estar tranquilos, con los pies sobre la tierra y pensando día a día. Uno no sabe lo que puede pasar mañana, pero espero quedarme mucho tiempo acá y retirarme”, concluyó el ‘Pirata’, quien ha sumado tres anotaciones y cuatro asistencias de gol en lo que va del 2021 con la camiseta de Alianza Lima.

Alianza Lima debutó goleando

Pese a que empezaron con el marcador abajo, producto del gol de Lavandeira, los blanquiazules supieron reponerse y derrotaron a su rival por 4-1 en el inicio de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021. Los encargados de anotar los tantos para Alianza Lima fueron Pablo Míguez, Jairo Concha, Aldair Rodríguez y Arley Rodríguez.

