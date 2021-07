Alianza Lima se refuerza para asumir la segunda parte de la Liga 1 Bettson y este sábado 3 comunicó la contratación de Aldair Rodríguez, quien se unirá al elenco de Carlos Bustos en los próximos días para iniciar con su preparación respectiva.

“ Está de regreso. Bienvenido, Aldair Rodríguez ”, se lee en la presentación oficial de la institución de La Victoria que presentó un video en el que el delantero se luce en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva con el uniforme íntimo.

El atacante de 26 años, quien regresa al club blanquiazul tras seis años, buscará ubicarse en el once titular de Bustos, por lo que le peleará el puesto con Hernán Barcos y Wilmer Aguirre.

“ Yo me formé en este club, aquí comenzó mi sueño de ser profesional. He estado aquí desde los 12 años y estoy muy contento de tener la oportunidad de volver en la institución que me dio la oportunidad de ser profesional ”, expresó Aldair Rodríguez.

Luego de su paso por América de Cali, el delantero nacional vuelve al equipo de sus amores con el objetivo de conseguir el título nacional, además de convencer a Ricardo Gareca que puede volver a integrar la selección peruana.

“Estoy seguro que con la bendición de Dios, a fin de año vamos a poder grita campeón. Regreso con nuevos objetivos, nuevas metas y estoy seguro que las vamos a cumplir”, sostuvo Rodríguez, quien jugó 22 partidos con el equipo colombiano entre el 2020 y 2021.

