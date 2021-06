Alianza Lima trajo este año a sus filas a Adriana Lúcar, delantera a quien le encargaron la número ‘9′ del equipo femenino. La jugadora de 29 años ha demostrado en tres partidos que se perfila a ser la principal carta de gol en el equipo íntimo. Lleva ocho goles que la convierte en la máxima anotadora de la Liga Femenina 2021.

En conversación con La República, Adriana, con pasado en Sporting Cristal, indicó que el sueño de jugar el clásico ante Universitario fue determinante para llegar a Matute. Si bien este choque recién se diputará en la fecha 10, la artillera victoriana ya empieza a mentalizarse.

Conoce un poco más de la futbolista que debutó a los 12 años en el fútbol femenino.

Eres la goleadora del torneo y estuviste nominada a la mejor jugadora de la fecha 3, ¿cuál es tu sensación?

Estoy feliz porque hemos hecho un buen papel. La gente que nos ve jugar sabe que Alianza Lima es un equipo que propone y no solamente porque goleamos a los rivales, sino porque en la cancha se ve que los goles son trabajados, en paredes. Se nota que las chicas en general, son de buen pie, la conocen. Si bien soy la goleadora, eso es gracias al equipo, sin ellas no podría hacer tantos goles.

La celebración del saludo militar fue para tu papá. Cuéntame un poco más de esto.

Mi papá es del ejército, por eso fue el saludo, se lo dediqué a él por el Día del Padre. En el 2013 también lo hice cuando jugaba en el Real Maracaná de Chosica. En ese momento no fue para mi papá, sino para mi abuelo que también había sido oficial del ejército.

¿Qué te dijo el profesor Samir Mendoza cuando terminó el último partido luego de tus cinco goles?

Cuando había terminado el primer tiempo y ya había metido el hat-trick, yo le dije a Samir; ‘voy a meter cinco’. Al final se dieron los cinco. Cuando metí el quinto sentí que había cumplido con mi palabra y quería buscar que mis compañeras pudieran anotar.

Adriana Lúcar marcó ocho de los 17 goles que marcó en las tres primeras fechas. Foto: FPF

Cuando alguien marca un hat-trick se lleva el balón, tú te llevaste el tuyo. ¿Ahora dónde lo tienes?

Sí. Está en casa. Tengo dos pelotas porque en la fecha 1 también me llevé una. Qué bueno que ahora nos estén dando (la posibilidad de llevarse los balones), porque antes no los daban. Seguro como ahora el campeonato es más oficial y es televisado, entonces esto es lo que se hace en el fútbol.

Ahora, has visto que hay varias goleadas, no sé si en algún puntos nos dirán no se lleven más pelotas (risas), porque hay chicas que la meten y meten y no son pelotas nada baratas. E spero que lo sigan haciendo y se siga televisando (el campeonato) los siguientes años, es la única manera que el fútbol femenino siga creciendo.

¿Cómo recibiste la noticia de que la Liga Femenina iba a ser televisada en su totalidad?

Todas estuvimos felices. Sabíamos que era una gran paso para el fútbol femenino por todo lo que trae. Esto hace que las marcas se acerquen a la jugadoras y que las chicas puedan crecer un poco más.

También, los equipos en general van a querer tener mejores jugadoras, van a invertir un poco más para traer extranjeras. Además, no debemos olvidar que el campeonato local es el que alimenta a la selección. Si mejora nuestro campeonato local, la selección hará un mejor papel en el exterior.

Adriana Lúcar llegó este año a Alianza Lima con el sueño de disputar el clásico peruano. Foto: Alianza Lima

El reto en Alianza Lima, y el sueño de jugar un clásico

El fútbol femenino en el Perú está evolucionando...

Por ejemplo, (es distinto) ahora los entrenamientos del equipo femenino de Alianza; yo participo en campeonato desde que tengo 14 años y nunca había visto que un club tenga un comando técnico completo: doctor, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, utilero, preparador físico, asistente, preparador de arqueros. Ya es completo, llegas y ves todo armado. Antes el fútbol femenino lamentablemente no era así, se improvisaba más. Ahora se nota la diferencia porque tienes todo. De hecho esto te motiva.

¿Quién es la mejor asistente dentro del campo? ¿Quién te la da ‘redondita’ para patear?

Hay varias que tratan de buscarme. En sí mi juego es mucho buscar la falta de los centrales y el pase filtrado. Me considero que soy una jugadora rápida, potente, siempre trato de buscar las espaldas de los centrales. Siento que Miryam (Tristán) por el centro trata de buscarme, Cindy Novoa también. Me gusta jugar mucho con Heidi (Padilla), es una venezolana que juega por la banda izquierda, es un ‘tanque’, va y viene. Tampoco puedo dejar de nombrar a Sandy (Dorador). Siento que somos un equipo fuerte en todas las posiciones.

Adriana Lúcar marcó cinco goles en la victoria sobre Ayacucho FC. Foto: Liga Femenina

¿Qué te llevó a llegar a un acuerdo para jugar en Alianza Lima ?

Estuve en idas y vueltas entre Alianza y Cristal viendo cuál era la mejor opción. En el fútbol femenino no se trata de qué club eres hincha. Como no vivimos de esto, tienes que buscar los beneficios personales. Por ejemplo, irme a entrenar al Rímac me quedaba muy lejos, en cambio en La Victoria estoy a 15 minutos de mi casa. Yo también trabajo.

Otra cosa importante es que en el 2019 fui al Estadio Nacional y vi el clásico que se jugó con la hinchada ‘U’ - Alianza, yo estaba en Cristal en ese momento. La sensación que sentí de ver las dos tribunas habilitadas estaban llenas y a los equipos jugar, (me dije) obviamente quiero disputar un clásico, quiero vivir esto. Como futbolista lo quiero vivir y eso pesó bastante para decidir ir a Alianza. Es el equipo que tiene la hinchada más grande

Hablando del clásico, ¿qué esperas de ese cotejo soñado?

Será difícil. Sabemos que la ‘U’ es superfuerte en todas las posiciones. Es más, cuando convocan a la selección nacional de fútbol femenino es todo el equipo titular de la ‘U’ y todo el equipo titular de Alianza. Todas nos conocemos, sabemos cómo jugamos, entonces lo que va a primar será la actitud. Yo he jugado fútbol toda mi vida y hay momentos en que sientes la presión, sientes que te van a estar viendo en televisión. Tenemos que llegar tranquilas al partido.

La jugadora de 29 años es la máxima anotadora de la Liga Femenina 2021. Foto: Alianza Lima

¿Qué expectativas para el compromiso contra Mannucci?

Sabemos que va a ser un partido superfriccionado. Mannucci es un equipo fuerte, que pelea todas las pelotas. Le hizo la pelea a Cristal y empataron. Ellas van a salir contra Alianza Lima motivadas. Nosotras vamos a estar tranquilas y a salir a demostrar nuestro juego. Si ves el partido 1,2 y 3, es el mismo estilo de juego, no lo hemos cambiado. Será un buen duelo y queremos salir ganadoras.

