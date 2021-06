Alianza Lima: Edhu Oliva señaló que es un “sueño estar en el equipo más grande”

Si existe un jugador dentro de la plantilla de Alianza Lima que goza de la total confianza del entrenador Carlos Bustos, ese es Edhu Oliva. El mediocampista de 25 años, quien llegó a La Victoria tras tres temporadas en la Universidad San Martín, se ha convertido en una pieza fundamental para el esquema del argentino .

Desde que los íntimos debutaron en primera división este año, Oliva disputó siete cotejos, de los que fue titular en cuatro. Si bien no ha podido celebrar hasta el momento, se ha convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes de mitad de cancha hacia adelante.

“ Juego mucho a las espaldas de los volantes rivales, me acomodo mejor ahí . Cuando tengo el balón, el ‘profe’ me dice que arriesgue, que es algo que me gusta hacer y ayuda bastante al equipo”, comentó el exjugador de la San Martín en diálogo con el departamento de prensa de Alianza Lima.

El habilidoso volante también se refirió al presente que vive el Equipo de La Victoria en el torneo peruano. “Creo que el arranque ha sido bueno, a pesar de que por temas de salud no pude comenzar con todo el grupo. Luego me fui acoplando y, dentro de todo, fue un buen inicio de campeonato”, comentó Edu, quien agregó que estar en el conjunto íntimo implica todo. “Queremos salir campeones”, señaló.

Oliva, quien comparte una tercera temporada con Carlos Bustos, destacó también que se siente tranquilo y feliz de estar bajo el mando del argentino. “Tengo mucha confianza con él, ya hemos trabajado antes en la San Martín y estoy muy contento de que me vuelva a dirigir. Me habla mucho y me pide que trajine un poco más y le ponga más ritmo al partido”, expresó.

Con respecto a su estadía en La Victoria, el mediocampista agregó que “es un sueño estar en el equipo más grande”. “Toda mi familia está muy contenta de que esté en Alianza Lima”. Se refirió también a la presencia de los experimentados Jefferson Farfán y Hernán Barcos. “Jugar con ellos ayuda mucho. La experiencia que tienen a nivel de Europa y Sudamérica es importante porque nos dan muchos consejos”, refirió.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.