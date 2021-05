Jefferson Farfán y una lesión que podría marcar su retiro del fútbol profesional

“ Quiero retribuirle a Alianza todo lo que hizo por mí ”, expresó un emocionado Jefferson Farfán en marzo de este año cuando firmó un vínculo laboral con el club de sus amores, Alianza Lima, por las próximos dos temporadas. Sin embargo, parece que la ‘Foquita’ no podrá hacerlo. Y no es que no quiera, sino que sus piernas —la rodilla para ser más precisos— no podrán acompañarlo en el verde. De esta manera, el ’10′ de la calle se estaría despidiendo no solo de los hinchas blanquiazules, sino también de su pasión: jugar al fútbol.

El delantero de 36 años había regresado al club que lo vio nacer con un único objetivo: conseguir el tan ansiado título nacional. Tras someterse a una complicada operación a la rodilla izquierda el año pasado, Jefferson Farfán decidió reposar durante varios meses para empezar el 2021 en su mejor estado físico. Luego de entrenar en Videna y recibir el alta médica del experimentado doctor de la selección peruana, Julio Segura García, decidió continuar su carrera en Alianza Lima.

Su debut en el equipo victoriano ilusionó no solo a los hinchas blanquiazules, sino también a Ricardo Gareca y el comando técnico de la Blanquirroja. La ‘Foquita’ ingresaba a los 57 minutos ante Deportivo Municipal —equipo que lo formó en divisiones menores— y anotaría el gol del triunfo a los 83 tras un potente remate de cabeza. Qué mejor manera de presentare, nuevamente, con la camiseta aliancista y sellando la victoria con un gol suyo. Parecía que el ‘10′ de la calle estaría a punto de escribir páginas gloriosas con su amada institución. Pero no será así .

La caída de Farfán

La idea del entrenador Carlos Bustos era no sobrecargar al jugador y darle entre 20 a 40 minutos cada partido. Sin embargo, ya sea por la necesidad de conseguir los tres puntos o el deseo del propio futbolista de completar los 90′, Jefferson Farfán arrancó como titular. Como ante Alianza Atlético de Sullana, el exinternacional con las camisetas del PSV y Schalke 04 volvió a integrar la nómina principal para enfrentar a Sport Boys, partido que desataría sus complicaciones físicas y hasta su posible retiro.

En una jugada en particular, Farfán sintió un leve dolor en la rodilla, aflicción similar a la que sintió cuando enfrentó a Brasil en la Copa América de 2019. En ese entonces, el delantero sufrió el desprendimiento del cartílago en su rodilla izquierda. Motivo por el cual dejaría la concentración para ser operado por el famoso traumatólogo Ramón Cugat, en Barcelona.

Al igual que en ese entonces, el jugador blanquiazul vería como su rodilla izquierda volvería a inflamarse. Síntoma grave puesto que, de acuerdo a las últimas informaciones filtradas, se le habría desprendido otra zona del cartílago de esta rótula. Se temía lo peor. El nombre de Farfán acaparó las principales portadas de los medios por su posible desconvocatoria a la selección peruana. Si bien su no participación en la Copa América y Eliminatorias abriría las puertas para otros delanteros, dejaría un gran vacío incapaz de llenar por los actuales atacantes. Y es que nadie tiene los registros de Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán disputó seis partidos con Alianza Lima en la presente temporada. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Horas claves para definir su futuro

Aparentemente, Jefferson Farfán se encuentra entre la espada y la pared. Desde las instalaciones de Alianza Lima han dejado entrever que el delantero será sometido a cuantos exámenes sean posibles, mientras que el propio jugador habría decidido volver a Barcelona para depositar su futuro en las manos de Ramón Cugat.

Aún no se sabe a ciencia cierta cuánto será el tiempo de baja que tendrá el ‘10′ de la calle, pero lo más seguro —información corroborada por médicos expertos— es que estaríamos a puertas del final de la carrera profesional de Jefferson Farfán. Además, el atacante blanquiazul habría recibido un ultimátum por parte de los galenos, pues de seguir exigiéndose en la alta competición, podría tener problemas más adelante.

“El tema a considerar es que, si el cartílago se volvió a dañar, la rodilla se inflama y se llena de líquido, hay que drenar ese líquido y tomar una resonancia. No olvidar que viene de una buena para tras una cirugía”, declaró hace algunos días el exmédico de la selección peruana, Julio Grados, en el programa radial Las voces del fútbol.

El doctor siguió hablando sobre la condición en la que se encuentra Farfán. “Hay que pensar en qué hacer, bajo el pronóstico de una vida mejor para Jefferson. Según mi experiencia, es muy complicado que continúe en actividad. Es tema del jugador decidir hasta cuándo va a forzar esa rodilla”, acotó.

“No conozco a ningún futbolista que se haya operado 1, 2, 3, 4 veces el cartílago de la rodilla y siga jugando en alta competición, menos con casi 38 años. Eso podría ayudarlo a decidir, pero es sólo una opinión”, cerró el experimentado médico.

De momento, la ‘Foquita’ solo ha disputado seis partidos y apenas anotó un gol con Alianza Lima. Pero nadie podría reprocharle lo que dejó en la cancha tanto con la camiseta blanquiazul como con la de la selección peruana.

Jefferson Farfán fue operado de una de sus rodillas a finales del 2020. Foto: EFE.

