VER Alianza Lima vs. Alianza Atlético EN VIVO se enfrentan por el partido pendiente de la primera jornada de la Liga 1 Betsson este miércoles 12 de mayo. El duelo entre blanquiazules y churres está pactado para las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Gol Perú, canal exclusivo de Movistar, mientras que La República Deportes te llevará el minuto a minuto de manera online gratis .

Alianza Lima y Alianza Atlético protagonizarán el ‘clásico de la fecha’ en la primera jornada del torneo peruano. Como se recuerda, los churres ya habían disputado este cotejo ante Carlos Stein, sin embargo, tras la resolución del TAS, los blanquiazules tomaron el puesto de los carlistas en la primera división y ahora enfrentarán al conjunto de Sullana en el Alberto Gallardo.

Los aliancistas llegan a este cotejo con nueves puntos producto de dos victorias, tres empates y una derrota. Su último triunfo fue ante Deportivo Binacional por 2-0 con goles de Ricardo Lagos y Jairo Concha; por otro lado, Alianza Atlético tiene seis unidades, cuatro caídas y dos triunfos, uno de ellos ante FBC Melgar por 3-1.

Para este cotejo, Alianza Lima no cuenta con ninguna baja, ya que Jonathan Lacerda cumplió su fecha de suspensión ante el Poderoso de Juliaca, por lo que estaría ante los churres esta tarde. En el arco continuaría Ángelo Campos de buen accionar y podría arrancar Jefferson Farfán junto a Hernán Barcos. Por su parte, Alianza Atlético no podrá contar con Carlos Ascues, quien fue sancionado con tres fechas por quebrantar los protocolos de seguridad.

Alianza Lima vs. Alianza Atlético: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Alianza Atlético ¿Cuándo juegan? Miércoles 12 de mayo ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿En qué canal? Gol Perú

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Estados Unidos: 4.30 p. m. (ET) / 1.30 p. m. (PT)

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

Si deseas seguir el duelo entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético deberás sintonizar Gol Perú, canal exclusivo de la señal de Movistar.

¿Qué canal es Gol Perú?

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD)

¿Cómo ver Gol Perú EN VIVO?

Existen dos formas de disfrutar la señal de Gol Perú EN VIVO. Una es por televisión al sintonizar el canal en cualquier paquete de Movistar TV. La otra es vía online desde cualquier dispositivo por medio de Movistar Play y requiere que cuentes con el citado servicio de TV paga o seas usuario de dúo, trío, total o móvil.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético por internet gratis?

Si es que no tienes la chance de seguir el cotejo a través de Gol Perú, no te preocupes. En La República Deportes encontrarás el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Alianza Atlético por internet gratis con todas las incidencias, goles y el mejor resumen.

Alianza Lima vs. Alianza Atlético: posibles alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos; Aguilar, Portales, Lacerda, Lagos; Valenzuela, Ballón, Oliva, Rodríguez, Aguirre y Barcos.

Alianza Atlético: Ignacio Barrios; Arismendi, Barreda, Rodríguez, Ariano; Cruzado, Aivar, Cabrera, Fernández, Saffadi y Perlaza.

Alianza Lima vs. Alianza Atlético: historial de partidos

Alianza Lima 3-0 Alianza Atlético | 29.10.17

Alianza Atlético 1-0 Alianza Lima | 23.07.17

Alianza Atlético 4-0 Alianza Lima | 20.11.16

Alianza Lima 0-0 Alianza Atlético | 24.09.16

Alianza Atlético 0-1 Alianza Lima | 15.05.16.

