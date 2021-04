Alianza Lima: cinco claves del buen momento aliancista en la Liga 1 Betsson

Tras cinco fechas disputadas, Alianza Lima integra el selecto grupo de clubes invictos en la Liga 1 Betsson 2021 junto a Cienciano, Ayacucho FC y Sporting Cristal (con puntaje perfecto hasta el momento) . De la mano de Carlos Bustos, los blanquiazules han demostrado que pueden pelear mano a mano con cualquier rival. Además de aumentar su nivel fecha a fecha.

Desde su regreso a primera división, el conjunto de La Victoria ha disputado cuatro partidos, ganó uno (Deportivo Municipal) y empató los tres restantes (Cusco FC, Sport Huancayo y César Vallejo). Anotó cinco goles a favor, recibió cuatro y llegó a las seis unidades , ubicándose en el quinto lugar del Grupo B. A continuación te mostraremos cinco claves del buen momento de Alianza Lima en la Liga 1 Betsson.

Capacidad de reacción

A diferencia del año pasado, cuando los blanquiazules recibían un gol y no podían empatar el partido; este equipo de Carlos Bustos se ha caracterizado por saber remontar resultados. Por ejemplo, en su debut ante Cusco FC, los íntimos estuvieron abajo en el marcador en dos oportunidades y lograron igualar el marcador gracias a los tantos de José Manzaneda y Hernán Barcos.

Lo mismo sucedió ayer sábado 24 de abril ante César Vallejo. Los poetas se adelantaron a través de Yorleys Mena; sin embargo, los aliancistas lograron reaccionar y no solo empataron el duelo, sino que le dieron vuelta. Pese a que van cuatro fechas disputadas, Alianza Lima ha dejado en claro que no se dejará vencer con facilidad.

Jugadores celebran como Hernán Barcos. Foto: Alianza Lima

Delanteros con goles

Una de las claves de este cuadro victoriano versión 2021 es la eficacia que tienen sus delanteros a la hora de marcar. De los cinco goles que han anotado hasta el momento, cuatro han sido de los atacantes y apenas uno de un lateral izquierdo. Hernán Barcos (2), Jefferson Farfán y José Manzaneda han logrado vencer las porterías rivales , lo que indica que están pasando por un dulce momento.

La banda izquierda

Una de las gratas apariciones es la de Ricardo Lagos. El lateral izquierdo que llegó de Carlos A. Mannucci se ha adueñado de su banda y no solo sabe defender, sino que se suma con criterio al ataque. Incluso de sus pies han nacido algunos de los goles que marcó Alianza Lima hasta el momento y él mismo se ha dado el lujo de anotar frente a César Vallejo.

La buena pegada y los centros precisos de ‘Richi’ serán aportes fundamentales para el juego que quiere imponer el entrenador Carlos Bustos. Además, ha sabido complementarse bien con aquellos que recorren su banda, como Edhu Oliva, José Manzaneda, Jairo Concha, Wilmer Aguirre o el propio Jefferson Farfán.

Saben aguantar el partido

Hay una frase que dice, “si no puedes ganar el partido, entonces no lo pierdas”. Las veces que los blanquiazules han notado que no pueden sacar un triunfo, han sabido aguantar el resultado para rescatar un punto en momentos difíciles.

Pasó ante Cusco FC, que luego de igualar el marcador en los minutos finales, se cerraron para salvar el empate. Igual ante Municipal, donde estuvieron jugando con un futbolista menos y con un gol a favor, no se dejaron anotar. Lo mismo ante Sport Huancayo y César Vallejo, donde los rivales buscaron anotar sobre el final del juego.

Jefferson Farfán

Finalmente Jefferson Farfán. A sus 36 años, la ‘Foquita’ ha demostrado que las condiciones le sobran para ponerse el equipo al hombro. Desde que debutó ante los ediles, el delantero de la selección nacional preocupó más a los defensores y ayudó al equipo a soltarse, pues sus compañeros empezaron a jugar libres y le repartían los balones. Sin duda alguna, la presencia de Farfán servirá para que el fútbol peruano aumente su nivel.

Jefferson Farfán entrenando en las instalaciones del colegio Inmaculada. Foto: Alianza Lima

