Alianza Lima vs. César Vallejo: Beto Da Silva no jugará ante blanquiazules

Cuando parecía que Beto Da Silva iba a cobrarse una revancha contra su exequipo, se reveló que no formará parte de la lista de concentrados para el duelo que sostendrán Alianza Lima y César Vallejo este sábado 24 de abril. Poetas y blanquiazules se verán las caras desde las 3.30 p. m. en el estadio Iván Elías Moreno por la quinta jornada de la liga 1 Betsson 2021 .

A inicios del 2020, Alianza Lima repatrió a Beto Da Silva procedente de Tigres de México con la consigna de ponerlo en su mejor estado físico a fin de que sea convocado a la selección peruana. Sin embargo, tuvo varias lesiones que lo alejaron del campo durante varios meses y apenas sumó 370 minutos entre el torneo peruano y la Copa Libertadores.

Al tener contrato hasta 2022, el futbolista de 24 años fue cedido a la Universidad César Vallejo en condición de préstamo, donde debutó oficialmente como jugador poeta el 3 de marzo del 2021 ante Caracas. Si bien no ha podido ganarse un lugar dentro del once, ha salido en lista de concentrados en varias ocasiones, pero no estará ante Alianza Lima esta tarde.

Esto debido a que existe una cláusula en el contrato de Da Silva con la César Vallejo , la cual le impide jugar ante los blanquiazules, club dueño de su pase. De esta manera, el delantero peruano no podrá cobrarse una revancha ante su exequipo donde descendió a finales de 2020. Situación similar pasa con Sebastián Pineau, quien fue prestado a los poetas.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.