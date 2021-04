Alianza Lima: Daniel Ahmed se mostró aliviado por el no descenso íntimo

Uno de los responsables de la catastrófica campaña que realizó Alianza Lima en la temporada 2020 fue Daniel Ahmed. Si bien el exentrenador de Sporting Cristal no empezó el año como estratega íntimo, estuvo al mando de los blanquiazules en la recta final del campeonato. Sin embargo, poco o nada pudo hacer para salvarlos del descenso que se consumó el 28 de noviembre del año pasado .

Tras una disputa legal en el plano internacional, Alianza Lima retornó a la primera división donde ya ha jugado tres partidos oficiales. Ante este panorama, Daniel Ahmed se mostró aliviado por la permanencia de los blanquiazules en la máxima categoría.

“ Que Alianza Lima no haya descendido para mí es un gran alivio , porque también sentí la responsabilidad que pudo haber sentido Salas, Bengoechea y los que participaron del proceso”, empezó declarando el exentrenador íntimo en conversación con Fútbol como cancha de RPP.

Daniel Ahmed siguió comentando sobre su experiencia con el buzo blanquiazul. “Esos 25 días en Alianza Lima fue la peor pesadilla de mi vida en lo laboral. Fueron partidos cada tres o cuatro días y asumo la responsabilidad de esos 25 días”.

También se refirió los directivos que entraron en la administración aliancista, precisamente al Fondo Blanquiazul, a quienes catalogó como “empresarios serios” que no le iban a robar al club. “Puntualmente, siento que Alianza Lima el año pasado asumió una dirección a un grupo de gente, criticable o no, que son empresarios serios e hinchas del club. Esa gente no le iba a robar al club”.

Finalmente, habló de las declaraciones de Patricio Rubio, exjugador aliancista, quien dijo que hubo futbolistas que se tiraron para atrás. “No creo que los jugadores se hayan tirado para atrás. Doy fe de la predisposición y las ganas del plantel de Alianza Lima. Pero el espíritu con jugadores jóvenes, el contexto les hace daño de verdad. No pueden expresar su mejor versión”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.