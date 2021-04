Xiomara Canales: “Es sorprendente llegar a ser la imagen de Alianza Lima”

Con la presentación de la camiseta alterna de Alianza Lima, Xiomara Canales pasó de defender los colores blanquiazules dentro de un campo de juego a ser la imagen de esta institución en el fútbol femenino. La propia jugadora se mostró sorprendida por esto, pero al mismo tiempo emocionada de usar un equipamiento ecológico, que no daña el medioambiente.

En conversación con La República Deportes, Xiomara canales habló sobre el retorno a los entrenamientos presenciales, la fecha exacta para el inicio del torneo peruano, la relación que tiene con Alianza Lima y, claro está, la nueva innovación de esta marca deportiva.

¿Cómo te sientes al volver a entrenar junto a tus compañeras?

Reencontrarse con el grupo es una alegría total porque después de un año no hemos jugado juntas. Pudimos reincorporarnos todas, estar de poco en poco en el campo y hacer los entrenamientos.

¿Cómo te sientes personalmente?

La verdad que estoy súper enfocada con el objetivo que nos hemos planteado, no solo yo, sino todo el equipo. Me he preparado bien físicamente, muy aparte he estado entrenando con un entrenador personal, quien me ha ayudado a mejorar en bastantes aspectos, como por ejemplo desarrollarme individualmente, encarar, balones parados, mejorar mi físico. Si bien todo esto lo hice en un parque, pude mejorar estas características.

¿Cómo se comportó Alianza Lima con el plantel femenino en 2020?

Siempre nos apoyaron en ese tema, no hubo problemas. Estoy agradecida con Alianza Lima porque no se desentendieron.

En 2020 se le dio mayor cobertura al fútbol masculino que femenino, incluso no se realizó ningún torneo, ¿cómo te sentiste al respecto?

Bueno, es un poco entendible porque es un proceso, por el hecho de adecuarnos a un protocolo, medidas de seguridad y empezar por el fútbol. Que haya empezado la Liga 1 nos dio una esperanza de que pronto volvería el fútbol femenino. Es entendible por la situación complicada que estamos viviendo.

¿Ya tienen fecha exacta para el inicio del torneo?

Sí, el 29 de mayo inicia el torneo, pero aún no se sabe contra qué equipos vamos a jugar, porque de la Federación se puede esperar de todo. Deberían apoyar y visualizarnos un poco más. Así como pasan los partidos de vóley, también debería ser lo mismo con el fútbol femenino, y seguir creciendo. Además, esto servirá para las siguientes generaciones de niñas que vienen.

El año pasado, cuando se crearon las redes del fútbol femenino de Alianza Lima, se publicó un video que llegó hasta la FIFA, imagino que te sentiste orgullosa...

¡Claro que estoy feliz! Porque están tomando la importancia debida y así podrán ver que en el Perú hay mucho talento y está cambiando todo hoy en día, de cómo ven el fútbol femenino.

Imagen de Alianza Lima

Para esta temporada, la marca que viste a Alianza Lima, Nike, usó una tecnología sostenible MTZ (Move to zero) para crear la camiseta alterna. El objetivo de esta empresa es promover la conciencia ecológica, además de contar con al menos 75% de fibras recicladas, lo que reduce los residuos y la huella de carbono con el objetivo de proteger el futuro del deporte.

¿Cómo te sientes al ser la imagen de un club tan importante como Alianza Lima?

Para mí fue sorprendente ser imagen de Alianza Lima y que las niñas de hoy me vean como referente. Para mí es sorprendente y, además, cuando me dijeron para posar con la camiseta alterna, me cautivó, porque tanto Nike como Alianza construyeron una camiseta nueva, ecológica y todavía tiene 75% reciclable. Nike está dando ese impacto de ser amigable con el ambiente. Da gusto trabajar con productos que no dañan el medioambiente.

Alianza Lima en el torneo

En la temporada 2019, Alianza Lima logró acceder a la final del torneo regional, donde cayó ante Universitario por 2-1. Sin embargo, para esta temporada, el Equipo de La Victoria realizó grandes incorporaciones como la de Cindy Novoa y Adriana Lúcar (exjugadoras de Universitario y Sporting Cristal respectivamente).

¿Con los refuerzos de Cindy y Adriana, Alianza Lima está para campeón?

Las chicas han venido a integrarse al grupo, la verdad que nos van a ayudar mucho en el equipo y van a hacer que saquemos nuestro mejor nivel y que Alianza Lima tenga un buen juego en la cancha. Ellas (Cindy y Adriana) juegan bastante y creo que todas las chicas también que estamos en este proceso. Tenemos el objetivo de campeonar y clasificar a una Copa Libertadores.

¿Dónde están entrenando actualmente? ¿Han tenido contacto con el plantel masculino?

Nosotros entrenamos en campos diferentes. Nosotras lo hacemos en el campo de Matute, la alterna; mientras que el plantel masculino lo hace en el otro lado. Así que no nos hemos visto, pero capaz más adelante se pueda dar esto.

Hablando de Jefferson Farfán, ¿qué sensaciones sientes al compartir equipo con él?

Lo vi cuando estaba en la Videna, cuando fui seleccionada. Lo vi y dije ‘guau’ y ahora tenerlo en el equipo de tus amores es emocionante. ¿Quién no quiere ver a Jefferson?

¿Siempre has sido hincha de Alianza Lima?

Siempre he sido hincha de Alianza Lima, desde pequeña por parte de la familia de mi mamá, porque mi papá es crema. Siempre ha habido una “guerra” entre clubes.

