Superliga: Alianza Lima integra torneo sudamericano con Boca y River Plate

La creación de la Superliga Europea armó revuelo en el mundo del fútbol, tanto así que diversos medios deportivos se hicieron la pregunta: ¿Cómo sería una Superliga en nuestro continente? En el supuesto caso de que este torneo se implementase en Sudamérica, un programa argentino se encargó de elegir a los doce equipos fundadores, así como a los suplentes que completarían este certamen, entre los que destaca Alianza Lima como representante del Perú.

El debate se instaló en el programa Presión Alta, e incluyó a Boca Juniors, River Plate, Independiente de Avellaneda, Flamengo, Sao Paulo, Gremio, Peñarol, Nacional, Colo Colo, Atlético Nacional, Barcelona SC y Club Olimpia como los doce equipos más poderosos de la Superliga Sudamericana. Entre los suplentes estarían San Lorenzo, Racing Club, Santos, Corinthians, Alianza Lima y América de Cali.

En dicho programa deportivo, destacaron que la elección de los primeros doce equipos se debía a la historia y arraigo popular que tienen no solo en Sudamérica, sino también en los demás continentes, además de elegir a los “equipos más grandes” de cada país, donde resalta Alianza Lima . Sin embargo, hubo algunos panelistas que no estuvieron de acuerdo con estas elecciones.

“Para mí, en la placa que propuso la producción, falta el Corinthians, el segundo equipo más grande de Brasil. La Superliga se arma no solo con los equipos más ganadores, sino también con los que más convocan”, sostuvo Lucas Beltramo; mientras que su compañero Hugo Balassone expresó que “si esta liga se basa en el presente, no podrían estar Nacional ni Peñarol”.

Por su parte, Guido Glait resaltó que Barcelona de Ecuador nunca salió campeón de la Libertadores, por lo que no debería estar incluido y que deberían estar San Lorenzo y Racing Club en el equipo fundador y no suplente; por su parte, Rodolfo Cingolani arremetió contra Colo Colo porque “es de los más grandes, pero Chile no existe futbolísticamente”.

