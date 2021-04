Aguirre sobre Guerrero a Alianza: “Farfán lo convencerá para que vuelva”

Alianza Lima empató 0-0 con Sport Huancayo este último miércoles 14 de abril por la cuarta jornada de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson. Wilmer Aguirre fue uno de los protagonistas del partido y jugó desde el arranque hasta el minuto 57′, en el que fue reemplazado por Jefferson Farfán, quien se perdió un gol cantado frente al arco.

El popular ‘Zorrito’ ofreció una entrevista a RPP y se mostró emocionado por ponerse nuevamente la camiseta blanquiazul y también de la vuelta de la ‘Foquita’. Sin embargo, también se pronunció acerca de un posible regreso de Paolo Guerrero a Matute en el 2022 y que su compadre ‘Jeffry’ hará todo lo posible para convencerlo.

Cabe mencionar que el ‘Depredador’ convirtió su primer gol este miércoles desde que volvió a las canchas tras superar su rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha. “ Estoy seguro de que Jefferson va a convencerlo para que vuelva , va a depender también de él, pero Paolo tiene las puertas abiertas, nos sentimos identificados con el club”, declaró.

Farfán manifestó en su presentación oficial como flamante futbolista de Alianza Lima que el próximo año iba a traer de vuelta como sea al artillero histórico de la selección peruana, quien aún tiene contrato con el Internacional de Porto Alegre, club al cual llegó en abril del 2019.

Aguirre reveló por qué Farfán no pudo anotar contra el Rojo Matador. “Jefferson me dijo que en la jugada que falló sentía que venían por atrás y no le pudo pegar con la derecha por decidir rápido. Luego viendo la repetición se dio cuenta de que tenía más tiempo”, manifestó el experimentado jugador íntimo.

