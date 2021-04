Navarro: Si es hincha de Alianza no me importa, tiene que cobrar ese penal

Franco Navarro, DT de Deportivo Municipal, criticó el rol del arbitraje de Joel Alarcón en la derrota sufrida a manos de Alianza Lima por la fecha 2 (partido pendiente) de la primera fase de Liga 1 Betsson.

Para el entrenador edil, el colegiado no cobró un claro penal de Steven Rivadeneyra contra Roberto Ovelar en el periplo del encuentro, asimismo señala que se “inventó” un tiro libre, que concluyó en el tanto de Jefferson Farfán.

“Creo que fue un partido intenso desde el primer minuto, sabíamos de las condiciones y de cómo venía Alianza, pero nadie sabe de la evolución de un partido a otro”, sostuvo Navarro en primera instancia.

“Era evidente que le daría una experiencia diferente con Míguez otra vez, pero le dimos una oportunidad a la mitad de la cancha, creo que complicamos a Alianza por gran parte del partido, tuvimos oportunidades claras de gol, como la del penal”, añadió.

“Si es hincha de Alianza no me importa, tiene que cobrar ese penal. Es una vergüenza no cobrarlo, luego se inventa una falta, tiro libre y gol”, apuntó Franco Navarro para los focos de Gol Perú.

Jefferson Farfán anotó su primer gol con Alianza en la Liga 1 Betsson 2021

Jefferson Farfán fue el autor del primer gol del partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Municipal por la fecha 2 del Grupo B de la Liga 1 Betsson 2021. La ‘Foquita’ conectó de cabeza un tiro libre ejecutado por Ricardo Lagos y puso el 1-0 en el Estadio Alberto Gallardo.

El primer gol de Jefferson Farfán en Alianza Lima en la temporada se generó a los 83 minutos del segundo tiempo. El atacante de 36 años, que había ingresado a los 57′, necesitó 26 minutos en el campo de juego para vencer las redes del portero Diego Melián.

