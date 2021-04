No es un secreto para nadie el amor que Renato Tapia le guarda al club íntimo. Al ser consultado, durante una entrevista en el programa deportivo Fútbol en América sobre el final perfecto para su carrera, no dudó en responder que este sería salir campeón con Alianza Lima.

En esa misma línea, habló sobre la llegada de Jefferson Farfán al cuadro victoriano. Manifestó que la noticia le puso contento porque también beneficia a la selección peruana. Agregó que así como la ‘Foquita’ decidió retirarse en Alianza, él espera hacer lo mismo con algunos compañeros como Sergio Peña, Yordy Reyna y Miguel Araujo.

En otro momento, tras una serie de preguntas breves por parte del periodista Vladimir Vicentelo, el también conocido como ‘el capitán del futuro’ se animó a confesar que admira al brasileño Casemiro por su característica de juego y que además le es más atractivo jugar la liga española que la de los Países Bajos.

De forma similar respondió al ser consultado por la nueva valorización que tiene su carta pase en el mercado internacional, la cual habría ascendido hasta 20 millones de euros, de acuerdo con el portal de tasación Transfermarkt.

“Hasta que no llegue la compra oficial por 20 millones de euros o más no me la creo”, expresó Tapia sonriente. A pesar del buen rendimiento en los últimos meses con su equipo (Celta de Vigo), el peruano de 25 años no se amilanó luego del blooper ante el Real Madrid, en donde al intentar hacerle un caño a Tony Kroos, perdió el balón en su área frente a Benzema y este concretó la jugada con gol.

Periodista español elogia a Tapia

El crecimiento de Renato Tapia en el Celta de Vigo es cada vez más formidable. Desde que arribó a Balaídos, el centrocampista nacional se ha convertido en pieza clave para el conjunto que dirige Eduardo Coudet, y este domingo 4 de abril volvió a demostrarlo en el triunfo a domicilio (3-1) frente al Deportivo Alavés por LaLiga Santander.

Al respecto, tras su grato desempeño contra el Deportivo Alavés, Renato Tapia recibió infinidad de elogios en redes sociales; el más resaltante fue el del reconocido periodista español Iñaki Aguirregabiria.

“Renato Tapia, pocas veces un apellido vino tan a cuento. Junto a Casemiro, mejor mediocentro defensivo de LaLiga. Es una bestia”, fue la publicación de Iñaki a través de su cuenta de Twitter oficial.

Elogios para Renato Tapia tras su gran performance en la victoria del Celta ante Alavés. Foto: captura Twitter

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.