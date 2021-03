Alianza Lima: Hernán Barcos envió un mensaje de aliento en su Instagram

En su debut en la Liga 1 Betsson 2021, Alianza Lima igualó 2-2 con Cusco FC. Cuando quedaban pocos minutos para el final, el delantero Hernán Barcos rescató el empate para el club victoriano, que ha tenido pocos días de preparación (un poco más de 20).

A través de su cuenta de Instagram, el delantero envió un mensaje de aliento a todos sus compañeros e hinchas blanquiazules. “Feliz de volver a competir. Poder ayudar con un gol al equipo. Pero falta mucho. Esto recién comienza. A seguir luchando. Arriba Alianza y vamos juntos ”, expresó el popular ‘Pirata’ que anotó el segundo tanto de los victorianos.

Mensaje de Hernán Barcos. Foto: Instagram

Hernán Barcos ingresó a falta de 20 minutos para que culmine el encuentro. Él participó en algunas jugadas tanto en defensa como en ataque y a los 87′ pudo igualar el marcador final. El argentino engañó al guardameta, amagó con disparar a la izquierda para rematar hacia la derecha. A continuación podrás ver la diana del delantero blanquiazul.

Barcos analizó el partido

Al finalizar el compromiso, el flamante refuerzo confesó que le sorprendió lo bien que se desenvolvieron sus compañeros en el campo, pues pensó en primer lugar que estarían “peor”.

“A pesar de no haber hecho en estos 10-15 días de trabajo 90 minutos de fútbol, el grupo tuvo una entrega muy importante. Sinceramente, pensamos que íbamos a estar peor. La verdad, estoy contento con la entrega del grupo. El resultado... puedes ganar, puedes perder, pero la entrega del grupo nosotros no la negociamos y eso es lo que me deja tranquilo. Cuando nos pongamos bien, bien, este grupo va a dar que hablar”, comentó en Gol Perú.

