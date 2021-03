Alianza Lima: árbitro FIFA reveló que no debió convalidarse gol de Cusco FC

Alianza Lima igualó 2-2 con Cusco FC en su debut en la Liga 1 Betsson 2021. Los íntimos supieron sobreponerse a los goles de Mauricio Montes y Sandro Rengifo, y empataron el encuentro a través de José Manzaneda y Hernán Barcos . Dentro del partido, hubo un momento de incertidumbre, precisamente en la acción del segundo tanto del elenco cusqueño.

Rivera sacó un centro hacia atrás para que Sandro Rengifo remate en primera. El balón pegó en la parte superior del arco y cayó en la línea. Pese a que el esférico no ingresó del todo en la portería, el árbitro decidió convalidar el tanto tras segundos de duda. Esta polémica fue debatida tanto en las redes sociales como en los programas deportivos.

En conversación con el programa radial Las voces del fútbol, el árbitro instructor de FIFA, Miguel Scime, reveló que el réferi no debió cobrar el tanto a favor de los cusqueños . “(En la acción del gol de Rengifo) Los árbitros no tienen que cobrar lo que no están 100% seguros. La impresión es que no ingresa totalmente, eso lo debe ver el asistente. Ante la duda no debió haber dado el gol”, comentó.

Mira aquí la jugada

Por otro lado, Scime también se refirió a algunas acciones que sucedieron en el partido, como el posible penal de Jonathan Lacerda, defensor de Alianza Lima. “El jugador está de espaldas y lo único que hace es apoyarse para evitar el mayor golpe contra el piso. Es una mano voluntaria que no ocupa ningún espacio, por lo tanto no es penal”, sentenció.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.