Alianza Lima: Rodríguez feliz por regreso de íntimos, pero apenado por Stein

Felipe Rodríguez pasa por un excelente momento en Carlos A. Mannucci. Desde que inició la Liga 1 Betsson 2021, el atacante uruguayo lleva cuatro goles en tres partidos, lo que lo convierte en la figura del elenco trujillano.

En conversación con La República, el futbolista de 30 años señaló que su buen presente se debe al rendimiento del equipo en general. “Es normal que uno sobresalga, hoy por hoy me toca a mí ser el autor de los goles, pero el día de mañana le puede tocar a otro compañero. No diría que es mi momento, sino del grupo entero que trabaja bastante para conseguir los resultados”, comentó el exjugador de Alianza Lima.

‘Felucho’ también se refirió a Mauro Guevgeozián, con quien comparte delantera en el cuadro carlista. “Tenemos una excelente relación, nos hicimos amigos muy rápido. Tratamos de compartir momentos fuera de la cancha, en concentraciones, y nos llevamos muy bien. Es un delantero que tiene mucha experiencia y tiene bastante por aportar. Ojalá que este año nos regale muchos goles”, detalló.

Por otro lado, Rodríguez confesó que nunca hubo una posibilidad de regresar a Alianza Lima cuando estaba en segunda división. Si bien se ofreció a hacerlo, comentó que nunca recibió un llamado por parte de Kattia Bohórquez, administradora en ese entonces.

Finalmente se refirió al regreso del cuadro victoriano a la primera división tras el fallo del TAS. “Creo que está bien. Como simpatizante de Alianza obviamente me gusta la idea de que esté en primera. El fútbol tiene sus reglamentos y hay que cumplirlos. Me da pena por el Carlos Stein porque no está más en primera, los jugadores no se merecen eso, pero al mismo tiempo me alegra que se mantengan en la máxima categoría”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.