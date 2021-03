Mauricio Montes asevera que Jefferson Farfán le sumará mucho a Alianza Lima

Alianza Lima debutará este martes 30 de marzo ante Cusco FC por la tercera jornada de la Liga 1 Betsson . Los blanquiazules no la tendrán nada fácil, pues al frente tendrán un rival al que no pudieron vencer durante el 2020 (un empate y una derrota). Además, los cusqueños no han ganado en lo que va del torneo peruano, por lo que saldrán a buscar sus primeros tres puntos, amenazó Mauricio Montes.

“Será un partido con una expectativa enorme, será lindo pero ya queremos sumar de una vez tres puntos, lo necesitamos para meternos en la parte de arriba. Este año quiero llegar a una final con Cusco, tentar un titulo nacional”, comentó el atacante de 38 años.

Al ser consultado sobre el momento de Alianza Lima (que no ha disputado un partido oficial), Montes consideró que prefiere concentrarse en lo que harán como equipo y no fijarse en el rival. “Prefiero sacarme de la cabeza que Alianza no llega bien y pensar que será un partido duro, no quiero confiarme, queremos dar lo mejor como equipo y no queremos pensar en cómo llega el rival”, añadió el exjugador de Ayacucho FC.

Con respecto a la posible presencia de Jefferson Farfán ante Cusco, Montes resaltó que deberán prepararse esté o no la ‘Foquita’. “ De Jefferson sabemos que le va a sumar mucho a Alianza , no sé si estará, nosotros tenemos que prepararnos esté o no este Jefferson, tenemos que sumar los primeros tres puntos. No nos sentimos favoritos, así el rival haya entrenado una o dos semanas”, sentenció.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.