Cruzado sobre Rubio: Las cosas que pasan en el vestuario se quedan ahí

Las declaraciones de Patricio Rubio desataron diversas reacciones en el ambiente de Alianza Lima, ya que el exdelantero blanquiazul señaló que los que fueron sus compañeros no hicieron lo posible por impedir el descenso deportivo que se vio en el 2020.

Rinaldo Cruzado, como uno de los líderes y capitanes del plantel 2020 en el cuadro de La Victoria, fue consultado sobre ello, aunque prefirió no expresarse demasiado al respeto. El deportista señaló que hay cosas que sucedieron en la interna del equipo que dirigió Mario Salas y que de ahí —al menos por su parte— no saldrán.

“ Las cosas que pasan en un vestuario quedan en el vestuario. No tengo más comentarios. Si las cosas se deben decir, se dicen en el vestuario ”, sostuvo el nuevo elemento de Alianza Atlético; sin embargo, no puedo ocultar su postura frente a la revelación del delantero chileno.

“Si Patricio Rubio considera que hubo gente que tiró para atrás en Alianza Lima, es su opinión, se respeta. Yo no puedo decidir por las personas si dicen o no dicen algo. (...) Para mí, las cosas se deben decir dentro de un vestuario. No tendría que hablar fuera. Las cosas malas y buenas, para mí, se quedan dentro”, añadió.

Asimismo, Rinaldo Cruzado contó que, cuando tuvo que intervenir para llamar la atención de algún compañero, lo hizo y sugirió que el atacante de Unión Española diga los nombres de qué jugadores fueron los que se “titaron para atrás”.

“Las cosas que nos hemos tenido que decir como futbolistas nos hemos dicho dentro. Después, yo no voy a hablar de las cosas que pasaron porque no es ético para mí. Igual respeto las opiniones de cada uno”, enfatizó.

