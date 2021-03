Butrón sobre declaraciones de Rubio: “Lo hubiera dicho en su momento”

Fuego cruzado entre exjugadores de Alianza Lima que fueron protagonistas de la pobre campaña que los llevó a ocupar los últimos lugares en el 2020. Desde Chile, Patricio Rubio recalcó que, para él, el club íntimo descendió porque “el equipo no andaba bien”, a pesar del fallo del TAS.

Este jueves 25 de marzo, Leao Butrón, capitán del último elenco blanquiazul, se refirió a las declaraciones de su excompañero. “Sorprendido (por lo de Rubio), lo conozco y tengo buena relación con él, pero lo hubiera dicho en su momento. Alianza merecía hacer respetar las reglas porque eso debe hacerse en un fútbol profesional” , manifestó en Las voces del fútbol.

Rubio había declarado al podcast Seguimos Creyendo lo siguiente: “Me saqué el ‘muertito’ de encima (aludiendo al descenso). Pero no, yo siento que descendimos bien. Por secretaría (dirigentes) no vale. Lo merecíamos, el equipo no andaba bien , muchos jugadores no querían ir al frente, se tiraban para atrás. Con ese contexto se hace difícil”.

Sus declaraciones provocaron que Waldir Sáenz, ídolo de Alianza Lima, y Rinaldo Cruzado, uno de los capitanes del equipo 2020, respondieran al delantero chileno.

En otro momento, el ‘Pato’ resaltó que sobre sus hombros no pesaba alguna culpa por el descenso. “Yo me quedé tranquilo y la gente me lo hace saber. Me escriben por redes sociales y me dicen: ‘Ojalá vuelvas en algún momento a Alianza Lima’ y me dan las gracias. Yo di lo mejor en el campo y siempre estuve a disposición para evitar el descenso”, aseguró el actual atacante de Unión Española.

