Butrón sobre Alianza Lima en 2020: “Hubo detalles con unos juveniles”

La caída de Alianza Lima a los últimos lugares en la temporada 2020 fue producto de varios errores de la dirigencia y los jugadores. El último miércoles 24 de marzo, Patricio Rubio, uno de los protagonistas de ese equipo, dijo que existieron compañeros que “se tiraban para atrás”. Esto provocó que Leao Butrón salga a poner freno a esas aseveraciones.

El problema inició luego que el ‘Pato’ declarara en Catedral hispana lo siguiente: “Me saqué el ‘muertito’ de encima (en alusión al descenso de Alianza Lima). Pero no, yo siento que descendimos bien, por secretaría (la decisión del TAS) no vale. Lo merecíamos, el equipo no andaba bien, muchos jugadores no querían ir al frente, se tiraban para atrás. Con ese contexto se hace difícil ”.

Este jueves 25, Leao Butrón fue consultado en Las voces del fútbol por esas declaraciones. El excapitán no negó esa situación, pero sí enfatizó que se tomaron cartas en el asunto.

“ Hubo detalles con unos juveniles, quizá a eso se puede referir Rubio, pero lo tratamos ahí, fueron dos semanas antes de que termine el torneo. No somos papá de nadie, nosotros les decimos las cosas como son”, respondió el exarquero.

Luego agregó: “Le gustaba que todos se esforzaran (Rubio), ha sido fuerte lo que ha dicho. En su momento hubiera podido ayudar, que diga que este u otro jugador se quiso tirar para atrás y así poder apretarlo”.

¿Cuándo juega Alianza Lima en la Liga 1 Betsson?

El debut de Alianza Lima tras el fallo del TAS será el próximo martes 30 de marzo en el Estadio Alberto Gallardo desde las 3.30 p. m. Su rival será Cusco FC.

