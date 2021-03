Alianza Lima: Ascues y Rodríguez son los únicos jugadores sin equipo

Con la presentación de Rinaldo Cruzado como nuevo jugador de Alianza Atlético de Sullana , solo quedan dos futbolistas que formaron parte de Alianza Lima en 2020 y no han sido contratados por ningún equipo del medio local o internacional. Se trata de Carlos Ascues y Alberto Rodríguez.

Como se recuerda, tras la nefasta campaña que realizaron en el 2020, que culminó con el descenso y posterior ascenso tras un reclamo, el Club Alianza Lima anunció la salida de 17 futbolistas como parte de su renovación para el proyecto deportivo 2021. De los jugadores que abandonaron las instalaciones blanquiazules, el volante Ascues y el defensor Rodríguez no han encontrado una oportunidad para reinventarse esta temporada.

A diferencia del zaguero de 36 años quien no ha sido oficializado por ningún equipo, el caso de Carlos Ascues (28) es completamente diferente porque él pertenece a un equipo, precisamente al FBC Melgar. Sin embargo, el cuadro rojinegro no ha querido tener al ‘Patrón’ en su plantilla 2021 y hasta el momento no ha podido cederlo en condición de préstamo a otro club.

A continuación te detallamos la lista de jugadores que salieron de Alianza Lima y fueron oficializados por otros equipos.

Joazhiño Arroé - Sport Huancayo

Francisco Duclós - Sport Huancayo

Kevin Ferreyra - Cienciano

Leao Butrón - Retirado

Rinaldo Cruzado - Alianza Atlético Sullana

Alberto Rodríguez

Carlos Ascues

Aldair Salazar - Ayacucho FC

Ítalo Espinoza - Ayacucho FC

Anthony Rosell - Cienciano

Franco Medina - Municipal

Didie La Torre - FC Emmen

Alexi Gómez - UTC

Carlos Beltrán - Ayacucho FC

Rubert Quijada - Al Gharafa SC

Jeremi Escate - Mannucci

Beto Da Silva - UCV

Texto que debe llenar

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.