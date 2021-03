Patricio Rubio sobre Alianza Lima: “Descendimos mal, lo merecíamos”

Alianza Lima perdió su último partido de la temporada 2020 ante Sport Huancayo, lo cual lo llevó en ese momento al descenso. Gracias a la resolución del TAS, los blanquiazules lograron revertir dicho suceso. Patricio Rubio se refirió a las últimas fechas de la anterior temporada.

“Yo siento que descendimos mal, lo merecíamos. El equipo no estaba, habían muchos jugadores que ya no querían, que tiraban para atrás y así se hace difícil”, aseguró el delantero chileno para Cooperativa al aire libre de Chile.

Patricio Rubio aseguró que, a pesar de todo lo que se dijo del plantel íntimo tras el descenso, él siente que dejó todo en la cancha e hizo lo posible por evitar dicho resultado.

“Yo por lo menos me quedo tranquilo y la gente así me lo hace saber. Hasta el día de hoy me escriben, me hablan de que ojalá vuelva algún día, me dan las gracias porque en cada partido di lo mejor y siempre estuve a disposición para tratar de que no descendiéramos”, subrayó el ‘Pato’.

Pizarro habló sobre la decisión del TAS

Pizarro no ocultó su amargura y frustración con la institución del balompié nacional e indicó que el tema de Alianza y su reclamo no debió llegar hasta instancias internacionales —al Tribunal de Arbitraje Deportivo—, y que hacen quedar mal al fútbol peruano en el extranjero.

“Es raro porque es una situación que se tuvo que ir hasta el TAS, es un tema que de alguna manera se tuvo que resolver en el Perú por el reglamento que había”, sostuvo.

