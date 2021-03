Jefferson Farfán: “Volver nunca estuvo en discusión”

Vestido de azul y blanco, colores que lleva impregnados en el corazón desde muy pequeño, Jefferson Farfán llegó a Matute para cumplir su promesa: volver a casa después de 17 exitosos años en el extranjero. Esta vez, el amor al club de sus amores y la familia lo trajeron de vuelta al barrio que lo vio crecer, pues el ‘diez ' no olvida e ilusiona al hincha íntimo con conformar una dupla de oro el próximo año. Y es que la ‘Foquita’ firmó contrato hasta el 2022 con Alianza Lima y no descarta convencer a Paolo Guerrero de incorporarse al plantel el próximo año.

“¿Si Paolo Guerrero va a jugar conmigo en Alianza Lima? Eso ni lo duden, incluso el próximo año lo traigo de los pelos si es posible (risas). Paolo (Guerrero) es el más feliz con mi vuelta a Alianza y espero realmente que vuelva pronto, pero el quiere robar afuera hasta los 40 (risas)”, señaló durante su presentación.

Risueño y visiblemente emocionado, Farfán inició un nuevo camino con la blanquiazul dejando en claro cuáles son los objetivos con su regreso. “Alianza siempre será candidato para ser campeón, vamos a pelear por el campeonato e iremos poco a poco. Realmente no tengo palabras para agradecer por este momento que estoy viviendo. Me voy a retirar acá, en Alianza, por algo estoy aquí. Quiero agradecer a mucha gente como a Waldir Saénz, al profesor Jaime Duarte, quien me hizo debutar, a los hinchas, a los fans que me escribieron mucho”, agregó en medio de una ovación en la sala de prensa, pues además de Waldir y Duarte estuvieron presentes la madre de Farfán y sus hijos, quienes lucieron la camiseta oficial del club.

Decisión tomada

La ‘Foquita’ no dudó en aclarar los rumores y aseguró que la decisión de vestir nuevamente la blanquiazul estaba tomada antes del fallo del TAS. “Con Alianza Lima tenía conversaciones mucho antes de que salga el tema del TAS. Esta decisión de volver a mi casa fue mía y en especial de mi familia que es muy hincha de este equipo. Yo iba a volver a mi casa, así juegue en Liga 2 o Liga 1, solo estaba esperando mi recuperación”, dijo para luego confesar que conversó con Ricardo Gareca sobre su vuelta a La Victoria.

“Conversé con el profesor Gareca, él siempre me dice que trate de tener ritmo futbolístico y qué mejor que esta vez sea en mi casa”, agregó para ahondar en sus recuerdos, aquellos que lo llevan también a los juegos compartidos con Wilmer Aguirre, delantero que también volvió este año a Matute. “Me genera mucha ilusión volver a jugar junto a él. Recuerdo tantos campeonatos juntos”. Y es que en la memoria del ’10′ siempre estuvo presente Alianza Lima.

“Me vienen a la memoria tantos recuerdos hermosos en el club de mis amores : divisiones menores con grandes amigos, mi debut, mi primer gol profesional, los clásicos a estadio lleno y los campeonatos logrados. Recuerdos que durante 17 años me inspiraban a volver algún día a tener esas sensaciones”, escribió en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Estuve en varios países y pasé por muchas cosas hermosas, pero el volver nunca estuvo en discusión. Era mi sueño y ahora, gracias a Dios, puedo cumplirlo. Alianza Lima es parte de mí, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Por eso regreso para continuar cumpliendo sueños y los objetivos de la mitad de más de uno del país. ¡Arriba Alianza toda la vida!”.

¿Cuándo jugará? El técnico lo decidirá. Eso sí, él aseguró que está apto y listo para el debut. El martes 30 de marzo vuelve Alianza a la Liga 1 y quizás volveremos a ver a la ‘Foquita’ de azul y blanco.

Las cifras

50 mil dólares mensuales aproximadamente será el sueldo de Farfán.

30 mil dólares pagará el club y los 20 mil restantes los asumirá el Banco Pichincha.

Feliz. Farfán entrenará hoy pensando en su debut en la Liga 1. Foto: Club Alianza Lima

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.