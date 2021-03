Alianza Lima con Jefferson Farfán: los mejores cotizados del club íntimo

Tras competir en las mejores ligas del mundo como Alemania y los Países Bajos, Jefferson Farfán regresó a Alianza Lima luego de 17 años. La vuelta de la ‘Foquita’ al club de sus amores acaparó las principales portadas de los medios nacionales e internacionales debido a la importancia que representa para el fútbol local.

Si bien Jefferson Farfán no ha disputado un partido oficial desde hace más de seis meses , esto no significa que haya perdido su calidad. Incluso, su presencia ayudará a que el torneo local realce su nivel. Sin embargo, la ‘Foquita’ no es el mejor cotizado en Alianza Lima.

Por encima del delantero de 36 años se encuentran dos jugadores, Pablo Míguez y Jonathan Lacerda. El primero está cotizado en unos € 600.000, mientras que el defensor uruguayo vale un poco más de € 500.000 . La ‘Foquita’ recién aparece en el tercer lugar con € 500.000. A continuación, podrás ver la lista de los once futbolistas con mejor valoración según la página especializada Transfermarkt.

Lista de jugadores

Pablo Míguez: € 600.000

Jonathan Lacerda: más de € 500.000

Jefferson Farfán: € 500.000

José Manzaneda: € 475.000

Hernán Barcos: € 400.000

Ricardo Largos: € 400.000

Jairo Concha: € 400.000

Edhu Oliva: € 375.000

Sebastián Gonzáles: € 350.000

Kluiverth Aguilar: € 325.000.

Alianza Lima debuta en la Liga 1

Tras recibir la confirmación por parte de la FPF, Alianza Lima debutará en la Liga 1 Betsson el próximo martes 30 de marzo en el Alberto Gallardo desde las 3.30 p. m., en partido pactado por la tercera fecha del torneo local.

