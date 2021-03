Liga 1 se pronuncia sobre la vuelta de Jefferson Farfán a Alianza Lima

Alianza Lima anunció la contratación de Jefferson Farfán este martes 23 de marzo y también lo presentó oficialmente en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva. La Liga 1 se pronunció a través de sus redes sociales acerca del regreso del icónico jugador al fútbol peruano luego de 17 años.

La Liga 1 Betsson comenzó el último 11 de este mes con la primera jornada, en la que Carlos Stein se enfrentó a Alianza Atlético. Luego de ello el TAS dio a conocer la resolución acerca del reclamo de los íntimos y decidió restarle dos puntos; por lo que Alianza se salvó de bajar a segunda división.

Tuit de la Liga 1 sobre la vuelta de Jefferson Farfán

“¡La ‘Foquita’ está de regreso! Con 36 años, Jefferson Farfán fue anunciado como flamante refuerzo de Alianza Lima y, de esta manera, retorna al fútbol peruano tras 17 años y una exitosa aventura en Europa. El ‘diez’ fue campeón con el club blanquiazul en tres oportunidades”, escribió la Liga de Fútbol Profesional en su Twitter.

La escuadra que dirige Carlos Bustos debutará en la Liga 1 el próximo martes 30 contra Cusco FC, en la tercera fecha de la primera fase. No se sabe si Farfán estará en la cancha de titular o si estará de suplente o no será convocado, ya que en noviembre de 2020 fue operado en una de sus rodillas y no juega un partido de fútbol hace más de cinco meses.

‘Jeffry’ convirtió en total 34 goles en 94 partidos disputados con los íntimos y se consagró campeón nacional en tres oportunidades: 2001, 2003 y 2004. Tras el fin del Apertura último año, fichó por el PSV Eindhoven del fútbol neerlandés. Hay que recordar que Farfán tiene contrato por dos años con el elenco aliancista.

