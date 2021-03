Adrianzén sobre Russo en Alianza Lima: “No hablaba con los jugadores”

Christian Adrianzén terminó el 2020 jugando en Chavelines de la Liga 2, pero su buen rendimiento en la segunda división consiguió que Wilmar Valencia se fije en él. Tras ser titular en un partido internacional por la Copa Sudamericana con Sport Huancayo, el exdelantero de Alianza Lima repasa los momentos críticos de su carrera.

¿Cómo estás? Me imagino que feliz por el triunfo.

Bien, jugando con mi hijo. Estoy contento por la victoria ante UTC. Es un campeonato donde todos queremos jugar.

Es importante jugar.

Sí, para mí ir sumando minutos, ganar la confianza del profe, que él sepa lo que le puedo dar, es lo ideal.

¿Cómo es trabajar con Wilmar Valencia?

Es serio, le gusta que trabajen bien, que demos el 100, es renegón, pero siempre hay un buen ambiente.

¿Has conversado con él? ¿Te ha dado algún consejo?

Sí. Antes de venir a Lima hablamos personalmente. Me dijo que haga lo que he hecho hasta ahora, que le gusta mi forma de jugar y que dependía de mí estar en el equipo porque él no regala nada.

¿Cómo fue tu contratación por Huancayo?

Me contactaron desde el club. Ya desde que estaba en Sport Rosario ellos intentaron contratarme, pero yo me fui a Alianza Lima. Vieron mi actuación ese año y desde ahí me han seguido. Es un buen equipo y un club serio.

¿Tenías otras propuestas?

Sí, pero nada concretas. La más formal fue la de Sport Huancayo.

Hablando del buen año en Sport Rosario, luego te vas a Alianza Lima. ¿Cómo se dio?

Por lo que me dijo Gustavo Zevallos es que Bengoechea quería que vaya. Es un club grande y yo al ser hincha, quería ir.

¿Y vestir la camiseta de Alianza Lima?

Es una sensación bonita, a estadio lleno, una bonita experiencia pasar por uno de los clubes más grandes del Perú y ahora trabajo para volver a un club grande, al exterior y a la selección.

¿Tuviste alguna chance de irte al extranjero en algún punto de tu carrera?

En el 2011 me fui a Bélgica después de participar en la Copa Libertadores Sub 20, hice goles y tuve esa chance. Por otros temas no se pudo concretar. Me quedó la espinita de quedarme por allá.

¿Cómo fue esa experiencia?

Bonito, la pasé muy bien. El tiempo que estuve ahí fue espectacular. Casi todo estaba cerrado , pero por temas dirigenciales no se pudo llegar a un acuerdo. Y ya cuando vuelvo, debuto en Cristal.

¿Qué club era?

Gent, un club grande.

¿Quién era tu técnico en Cristal?

Reynoso.

¿Cómo fue trabajar con él?

La verdad que es un DT que trabaja muy bien. Es de los mejores técnicos que he tenido. Sabe mucho de fútbol y sus entrenamientos son al máximo. Debes esforzarte, entregarte al 100.

Durante el tiempo que estuvo en Cristal no le fue tan bien, pero el equipo era muy bueno. Tuve la oportunidad de pertenecer al primer plantel con Aquino, Cossio y Loyola.

¿Y con Pablo Bengoechea en Alianza Lima?

Me llevaba muy bien. Era mucho más de chacota, tenía muy buen humor, me hablaba siempre, pero a la hora de los partidos cambiaba su semblante. Me daba la confianza que necesitaba.

Se le criticó mucho.

Siempre lo criticaron mucho por la forma de juego, pero yo no puedo decir que el profe no trabaja porque sí lo hace, pero siempre hay partidos que se ganan de pelota parada o centros. Es un buen técnico lo ha demostrado en Alianza Lima, ha salido campeón y subcampeón. Eso es una consecuencia del trabajo de él y sus jugadores.

Mencionas ese subcampeonato ante Sporting Cristal. Tú hiciste el único gol de esa serie.

En el primer partido no se reflejó el juego. Ellos tenían un buen equipo, pero en el campo fuimos superiores. Lástima que metieron las pocas que tuvieron y nosotros fallamos varios goles. Me queda una bonita experiencia de jugar una final y poder hacer un gol.

¿Por qué crees que les fue tan mal?

Creo que nos descuidamos mucho, ellos arriba tenían jugadores rápidos con Gaby Costa y Herrera que hicieron mucho goles. Pacheco en un muy buen año. No supimos controlar eso, también jugaban bien. Nos confiamos y tuvimos que aceptar de la derrota. El segundo fue diferente, pero el primero no debió ser así.

El Pato Álvarez hizo un partidazo.

Ese día a todos les salió todo. La jugada que nos hacen el 3-1 fue ahí increíble. Pero bueno, hay que aceptar la derrota. Me quedo con esa espina, pero fue bonito jugar.

En la siguiente temporada llega Russo.

Él solo se dedicaba al entrenamiento, no hablaba con los jugadores. Era más directo en decirte las cosas. Habían temas que él hablaba y algunos se sentían ofendidos o incomodos por sus comentarios. Dentro de todo, él lo ha reflejado en Boca Juniors, es un buen técnico. No es coincidencia. A nosotros no nos iba bien y los resultados mandan.

¿Fue despectivo alguna vez?

Como te digo, era muy directo. Al jugador peruano no le gusta que le digan sus verdades o sus cosas. Algunos se incomodaron por eso, él era muy fuerte para hablar y nosotros pensábamos que no era la manera para decir las cosas. Dentro del campo, es un buen técnico. Su historial habla por él.

Tú saliste de Alianza Lima por una denuncia de violación. ¿Qué ocurrió legalmente?

Me acusaron de violar a una chica, yo me hice responsable porque yo no tenía nada qué ver con ese tema. Se aclaró todo. La chica se fue por otro lado pensando otras cosas y no consiguió lo que quería. Yo fui bien abierto a hablarlo, pero más que todo salí porque Alianza Lima no iba a aceptar esas indisciplinas. Ahorita es un tema cerrado para mí. Lo tomo como experiencia.

La dirigencia no te apoyó.

No, no me apoyó en nada. Me dieron la espalda y me dieron a entender que yo sí había hecho eso, por más que les conté y les dije que yo jamás llegaría a ese extremo. Me sacaron del club y era la única alternativa que tenía. Rescindí mi contrato y me salió la oportunidad de jugar en Unión Comercio.

Luego salió que era inocente, bueno no sé si decir inocente porque realmente yo no le hice nada a la chica. Ella salió hablando de eso, pero las pruebas dijeron lo contrario. Con el tiempo salió que yo nunca hice nada de eso.

¿Cómo tomas la decisión del TAS de devolver Alianza a primera?

En cancha perdió. Bajaron en la cancha, pero el peso que tiene Alianza y por cómo lo han buscado. En el ámbito legal ellos han reclamado lo que es. No me parece que pase así, se ve bochornoso que ahora jueguen primera.

¿Qué representa el fichaje de Jefferson Farfán?

Lo conozco y es muy hincha. Está en un punto de su carrera en que puede tener esa chance de terminar su carrera en Alianza. El profe lo necesita en la selección y a mí me gusta que esté en La Victoria.

