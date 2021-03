Reynoso sobre Alianza Lima: “Me agrada que esté en el lugar que se merece”

Desde México, Juan Reynoso y opinó sobre el fallo del TAS, que permitió que Alianza Lima se incorpore a la Liga 1 2021 luego que deportivamente perdió la categoría en la temporada 2020.

El entrenador peruano se mostró satisfecho por la determinación del Tribunal Arbitral del Deporte, aunque considera que la solución debió darse en la interna de la competencia sin tener la necesidad de solicitarlo con el ente internacional.

“No es una respuesta fácil. Uno quisiera que los temas se resuelvan en nuestros país y no en instancias superiores. Creo que si evaluamos toda la situación, si Alianza hace todas las cosas bien, no debería descender. Me agrada que esté en el lugar que se merece ”, declaró Juan Reynoso en conferencia de prensa.

En cuanto a la llegada de Jefferson Farfán, sostuvo que su fichaje alimentará la Liga 1 con su experiencia en el exterior, así como fomentará su perfil de deportista en el resto de jugadores del campeonato nacional.

“Dios quiera que pueda ser escuchado y él pueda transmitir lo que aprendió en Europa y en el fútbol internacional. Que en el mediano y largo plazo sea la imagen a seguir en el fútbol peruano. El nivel de Jefferson no se puede desaprovechar”, enfatizó.

