Dupla íntima: Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre jugarán nuevamente juntos en Alianza Lima

Tuvieron que pasar 17 años para que el ídolo de una generación se pusiera nuevamente la blanquiazul. Jefferson Farfán cumplió su promesa y vuelve a casa por dos temporadas para ser el mejor pagado de un Alianza Lima que regresó a primera división gracias al fallo del TAS que le dio la razón en un reclamo contra Carlos Stein.

El tan anhelado retorno de la ‘Foquita’ era inminente, pues se supo que ya había conversado con los íntimos para estampar su firma en un contrato con la institución de La Victoria, pese a que jugarían la Liga 2. No obstante, la vuelta a primera solo mejoró el panorama económico y futbolístico para los blanquiazules y para el exjugador del PSV, quien será presentado en las próximas horas.

Peso ofensivo

La ofensiva de Alianza en la Liga 1 será de temer, pues cuenta con experiencia y goles. Y es que el Farfán (36 años) tendrá como socios al goleador argentino Hernán Barcos (36) y nada menos que a Wilmer Aguirre (37). Tres delanteros de jerarquía que ilusionan al hincha blanquiazul con el recuerdo de las mejores épocas del club para borrar los malos momentos vividos en los últimos tiempos.

El reencuentro del ‘Zorrito’ y la ‘Foquita’ remonta a los fanáticos al 2001 , año en el que aparecían dos jóvenes con hambre de gloria en La Victoria. Ambos futbolistas se formaron en las divisiones menores del club y debutaron aquel año compartiendo vestuario hasta el 2004, pues Jefferson emigró a Europa.

La edad es lo de menos, sobre todo si repasamos las estadísticas que confirman que el gol está asegurado en Matute, pues entre los tres suman 585 goles a nivel de clubes. La Foquita jugó 583 partidos en los que anotó 183 goles. Barcos en 603 encuentros suma 260 tantos, mientras que el ‘Zorrito’ logró 142 tantos en 569 cotejos, números nada despreciables de cara el inicio de la Liga 1.

El ex-Lokomotiv se suma a un plantel joven bajo la conducción del técnico Carlos Bustos, quien analiza la posibilidad de otros refuerzos. Eso sí, ya bosqueja el once titular que debutará la próxima semana ante Cusco FC. Las circunstancias ya no son las mismas, pero Farfán y Aguirre volverán a liderar la ofensiva íntima con el mismo objetivo: el título del torneo. El once blanquiazul sería Steven Rivadeneyra, Fabio Rojas, Jonathan Lacerda, Khluivert Aguilar, Ricardo Lagos, Pablo Míguez, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Wilmer Aguirre, Jefferson Farfán y Hernán Barcos.

Hay que señalar que Jefferson regresa para buscar su tercer título con Alianza. El también jugador de la selección debutó en el 2001 con 16 años con la camiseta blanquiazul y si bien solo disputó un partido logró alzar la copa. Al año siguiente no alcanzó el bicampeonato, pero en el 2003 se sacó la espina. Gracias a sus goles, el cuadro íntimo se quedó con el Torneo Clausura y definió el título ante Sporting Cristal. En aquella final, ‘Jeffry’ anotó el tanto de la victoria y llevó a su equipo a la gloria, a esa que quiere devolver a su equipo.

Alianza debuta ante Cusco FC en la Liga 1

A través de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol anunció que Alianza Lima disputará la Liga 1 2021 a partir de la tercera fecha en reemplazo de Carlos Stein que tendrá derecho a jugar la Liga 2. Además, el ente señaló que los partidos de la primera (Alianza Atlético) y segunda (Deportivo Municipal) fecha para los íntimos serán reprogramados.

Por otro lado, la Federación aseguró que sostendrá reuniones con SAFAP (Agremiación de futbolistas peruanos) para mitigar el impacto que pueda ocasionar la ejecución del laudo en los jugadores inscritos por Carlos Stein y que estos no se vean afectados. “Hay que dejar bien en claro que tampoco con la llegada de Farfán, Alianza lo va a conseguir todo”, Waldir Sáenz.

