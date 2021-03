Pizarro sobre partido de despedida en Alianza: “Me gustaría que se pueda dar”

El excapitán de la selección peruana Claudio Pizarro, hincha confeso de Alianza Lima, reveló que estuvo interesado en jugar un partido de despedida en Matute, pero la suspensión generalizada de actividades a causa de la pandemia volvió imposible la organización de dicho encuentro. No obstante, mantiene en mente la idea y no le desagradaría llegar a ejecutarla.

“Conversé del tema con gente allegada a mí. Lamentablemente con la pandemia no se avanzó, pero es una idea que me gustaría que se pueda dar” , declaró el ‘Bombardero’ en diálogo con Ovación. En dicha conversación, reiteró sus razones para no retirarse en el club íntimo pese a que había manifestado que ese era uno de sus anhelos.

“Siempre dije que uno de mis deseos era terminar mi carrera en Alianza. Yo no salí campeón del fútbol peruano y era algo que me hubiera gustado, pero al final tomé otro tipo de decisión más por temas extrafutbolísticos y decidí finalizar mi carrera el año pasado”, agregó el exfutbolista.

En el 2014, Pizarro participó en un partido especial organizado por Alianza Lima. Foto: GLR

Pizarro: “Me gustaría ver a Farfán con la camiseta de Alianza”

Acerca del comentado posible fichaje de Jefferson Farfán por Alianza Lima esta temporada, Pizarro expresó su respaldo ante la idea de que ‘Jeffry’ defienda nuevamente los colores de la institución victoriana.

“Jefferson siempre ha dado su punto de vista y ha dicho que le gustaría jugar en Alianza. Eso no es algo extraño, la decisión es totalmente de él. Obviamente a mí también me gustaría verlo con la camiseta de Alianza”, opinó el embajador del Bayern Múnich.

