La confesión de Víctor Cedrón: Si Alianza Lima no descendía, podría haber ido

Víctor Cedrón es uno de los jugadores más valorados de la Liga 1. Sus buenas actuaciones en el fútbol peruano con la camiseta de la César Vallejo en el último año, le valieron que cerca de cuatro clubes le presenten propuestas formales.

En palabras del mediocampista nacional, renovó con los poetas porque es su lugar favorito, su casa y que a pesar de recibir mejores ofertas a nivel económico, decidió quedarse.

Al ser consultado sobre si ‘Chemo’ eleva su nivel, ‘Vickham’ explicó que el DT pide cosas que él tiene entendidas a la perfección como el juego al ras del piso y con la pelota. “De hecho se aprenden muchas cosas. Nos sentimos bien todos, no solo yo”, agregó.

¿Es cierto que pudiste volver a Alianza Lima?

Fue muy cierto y también hubo un acercamiento con Universitario, solo que no se supo mucho. Yo pedí que no se diga nada por lo que ya había estado en Alianza Lima. Al final pasó lo que pasó. Después de Cristal, Vallejo es el club que te da lo mejor, así que me quedé.

Si Alianza no descendía, ¿habrías firmado?

Podría ser, seguro que sí. Vallejo me quería, ‘Chemo’ me lo dijo. Iba a tener que que conversarlo, pero yo iba a ser libre de irme, esa siempre ha sido la condición en Vallejo.

