Las duras críticas que recibe Beto Da Silva diariamente en redes sociales, han tocado un punto en el que se trasgrede la integridad y salud de una persona. Víctor Cedrón opinó al respecto.

Como compañero de Beto Da Silva, ¿Qué piensas cuando lo atacan despiadadamente?

Es ignorancia, no viven el día a día, yo que lo tengo de compañero lo veo sufrir y todo lo que tiene que hacer para mantenerse. Él a las 10 de la noche ya está durmiendo y eso no lo hace nadie acá. Se levanta temprano, hace todos sus trabajos, come sano para evitar sus problemas en las articulaciones y músculos.

Él tiene un trabajo personalizado en Vallejo. Hay que tener un poco de criterio para hablar. Acá en Perú lo único que jala es atacar a otro peruano. Es lo más fácil. Debemos ser más humildes. Lo mínimo que pasa con él, ya dicen que no puede jugar nunca más. Es un gran jugador, si no nunca habría sido figura aquí, en la selección, en los clubes donde ha estado y campeón de Copa Libertadores. Eso se tiene que respetar, así como la prensa pide respeto.

Hay un exceso.

Por más que uno sea fuerte, genera desestabilidad. Mira cómo fue con Alianza Lima, decían todo está mal y se fue a la baja. Alianza es complicado, no es fácil jugar allí.

