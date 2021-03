César Vallejo desmintió que intentaron comprar el pase de Beto Da Silva

El préstamo de Beto Da Silva a César Vallejo procedente de Alianza Lima trajo muchos rumores al respecto. Lucho Gálvez, gerente deportivo de César Vallejo, explicó todo lo referente al acuerdo deportivo.

¿Por qué confiar en Beto Da Silva?

Tiene capacidades futbolísticas muy por encima de varios jugadores de acá en Perú. Lo demostró en los pocos minutos que jugó en Venezuela. Desde que para la pelota se ve que tiene un ritmo diferente, otra velocidad. Confiamos en él y él confía en volver a recuperarse. No está para jugar todo un partido, pero el preparador físico ya tiene un plan.

Dado el historial de lesiones, ¿es una apuesta arriesgada?

Nosotros en su puesto tenemos a Mena, Silva, Vélez, Cedrón. Él viene a competir y si se lesiona, no es que no habrá nadie más. No lo vemos desde ese lado.

Eso es importante porque en Alianza se le veía como un salvador y en Vallejo será uno más compitiendo.

En la competencia es donde se genera algo positivo porque cuando ya saben que son titulares, se relajan. El nivel del equipo sube cuando hay competencia. Él debe convencer a Chemo de que está para jugar.

¿Es cierto que ustedes querían comprar el pase?

No, nosotros no compramos pases. Todos los jugadores que llegan son libres. Negociamos un préstamo y así lo dejó claro Alianza Lima.

¿Cuánto es el porcentaje que paga Vallejo del salario del jugador?

No corresponde referirnos en números, pero sí Vallejo y Alianza le pagan al jugador, pero mayor detalle no es oportuno.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.