Hernán Barcos: “Si estoy para jugar 60 minutos, me retiro”

Hernán Barcos no contempla la posibilidad de jugar menos de 90 minutos, pues el argentino considera que —a sus 36 años— tiene la entera capacidad de jugar un partido completo con Alianza Lima, incluso señaló que asumiría su retiro si no estuviese en vigencia.

En conferencia de prensa, el ‘9′ del club blanquiazul dejó en claro que su intención es que los íntimos alcancen nuevamente la gloria, para lo cual está en óptimas condiciones.

“¿Cuántos minutos tiene un partido de fútbol? 90 o un poco más, ¿entonces? Yo soy jugador de fútbol profesional. Si estoy para jugar 60 minutos, me retiro mañana . Nadie te contrata para jugar menos”, enfatizó Hernán Barcos ante la consulta de La República.

Asimismo, el máximo goleador de la Copa Sudamericana aseguró que se adaptará al sistema que Carlos Bustos, ya sea con uno o dos delanteros. “Eso el técnico lo va a acomodar, yo no tengo problemas, me adapto a lo que tengamos, no tengo preferencia porque depende del jugador que tenga al lado”, enfatizó el exjugador de Racing.

En cuanto a las posibles indisciplinas que surjan en Alianza Lima, aseveró que intervendrá directamente para alinear al perfil del profesional que la institución deportiva de La Victoria requiere, sobre todo para los intereses que tienen de recuperar su puesto en la máxima competencia del fútbol peruano.

“Uno como parte del grupo tiene que hablar y hacerse cargo, si dejamos todo al entrenador es un lío porque no puede estar pendiente siempre (…), entonces nosotros como compañeros tenemos que estar unidos y si hay alguno que está descarrilado hay que sentarlo y si no quiere que tome su camino. No puedes ser un jugador de media máquina, yo lo agarro al jugador y le digo que acaso no sabe la oportunidad que tiene y más en Alianza Lima. Hay momentos y momentos”, sostuvo.

Finalmente, Hernán Barcos descartó que el objetivo por ascender sea una carga. “Más que presión es una gran responsabilidad y compromiso con el club, nosotros tenemos que aprovechar y devolver la confianza que nos dieron, trabajando y demostrando para qué nos contrataron. Presión tienen los que no tienen qué comer y salen a trabajar a las 6.00 a. m.”, sentenció.

