Portales sobre Alianza Lima: “Estoy muy ilusionado con esta opción”

Alianza Lima continúa perfeccionando su plantel de cara a la temporada 2021 de la Liga 2. El defensor nacional Jefferson Portales está muy cerca de concretar su llegada al club de La Victoria.

“Realmente estoy muy ilusionado con que esta opción se pueda concretar y así poder aportar mi granito de arena para poner al club en el lugar donde se merece estar. Para mí sería como un sueño jugar en el más grande del Perú, pero vamos a esperar con calma”, aseguró Portales para Ovación.

El exfutbolista de la San Martín de 23 años estuvo en el club santo del 2018 al 2020 en calidad de préstamo desde Sporting Cristal. Tras no renovar con ningún equipo, se encuentra en calidad de jugador libre, por lo que, de firmarlo, los blanquiazules no tendrían que pagar por la transferencia.

Carlos Bustos, actual director técnico de Alianza Lima, ya tuvo bajo su dirección a Portales, quien disputó más de 60 partidos con el estratega argentino. Al parecer, sería el entrenador el que pidió su fichaje.

“El ‘profe’ me dirigió en San Martín y realmente es un gran entrenador. Pienso que va bien (las negociaciones), pero ese tema lo viene manejando mi representante. Imagino que, cuando ya esté todo listo, él me avisará. Soy futbolista libre y ahora me encantaría jugar en Alianza Lima, pero paso a paso”, concluyó Jefferson Portales.

