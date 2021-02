Barcos revela que eligió a Alianza Lima pese a tener ofertas del extranjero

La ilusión de los hinchas de Alianza Lima por volver a la Liga 1 se renovó con las recientes contrataciones anunciadas por el club blanquiazul. La más mediática de ellas fue la del delantero argentino Hernán Barcos, quien reveló que antes de firmar por el cuadro victoriano manejó algunas ofertas de clubes del extranjero.

“ No tuve ninguna propuesta de Perú que no sea de Alianza Lima . Me llegaron tres ofertas, pero ninguna del país”, declaró el ‘Pirata’ en diálogo con Gol Perú. Acerca del motivo que lo llevó a elegir jugar por los íntimos, sostuvo que considera un desafío buscar el ascenso.

“A mí me gustan mucho los desafíos deportivos, personales, y este es uno de ellos. Ir a un club como Alianza, que más allá de estar en segunda división es el más grande del Perú, te da una cierta tranquilidad. A pesar de que está en una situación difícil, de a pocos vuelva a ser el Alianza que todos queremos”, agregó el atacante de 36 años.

Barcos negó que algún otro equipo de Perú además de Alianza le haya hecho llegar una oferta. Foto: AFP

Hernán Barcos: “Por la edad muchas veces te matan”

El experimentado futbolista negó que su edad sea un impedimento para mostrar su mejor versión en esta nueva etapa de su carrera. “Por la edad muchas veces te matan... uno se siente con más experiencia, más vivo. Llego muy bien, le puedo decir a la gente que voy a dejar todo para salir de esta situación”, agregó Barcos.

Respecto al rol que espera cumplir dentro del esquema de Carlos Bustos, el exseleccionado argentino expresó que busca ser una pieza clave del equipo, además de servir como ejemplo para los más jóvenes. “Me gusta llegar a un club y convertirme en un jugador importante. Hablo mucho con los jóvenes y trato de ser ejemplo para ellos”, sentenció.

